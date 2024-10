Yulen Pereira carrega contra Anabel Pantoja

Pereira, en una imatge recent. Foto: Europa Press / Canva Pro

Després de conèixer-se a Supervivientes 2022 , Anabel Pantoja i Yulen Pereira van formar una de les parelles més populars i seguides per la premsa durant diversos mesos, encara que la seva relació es trencava fulminantment després de la gira d'Isabel Pantoja pels Estats Units el febrer de 2023 . Tot i que mai no van parlar dels motius de la fi de la seva història d'amor, poc després de la seva ruptura la influencer començava una discreta relació amb l'exfisioterapeuta de la seva tia, David Rodríguez, amb qui en tot just un mes es convertirà en mare de la seva primera filla.

La neboda de la tonadillera és al punt de mira perquè fa uns dies es trobava amb el seu exmarit Omar Sánchez a la desfilada d'Ágatha Ruiz de la Prada a Gran Canària i, en lloc de saludar-lo amb normalitat, girava la cara ignorant-lo davant les càmeres . Un desvergonyiment al surfer del qual s'ha desmarcat completament l'esgrimista. "Ni ho sé ni ho vull saber. Crec que és un tema que ja ho deixaré una miqueta en el passat i com que no sé del que m'estàs parlant no et puc contestar" ha afirmat, deixant a l'aire si Anabel va tenir algun lleig d'aquest tipus amb ell.

"Prefereixo no contestar-te a això, la veritat. És un tema que deixaré en el passat. Les actituds d'Omar, les actituds d'Anabel, les actituds de X persones crec que ni les comentaré perquè ni m'incumbeixen ara mateix a aquest punt de la meva vida. I aquí ho deixaré” ha insistit.

"Crec que ja cal girar full. Deixem-nos una miqueta així, que cal girar full. I el que passi ara amb ell, amb ella o el que estigui passant al món del cor, no m'incumbeix a mi ara mateix. Fa. temps. Fa temps que vaig passar pàgina amb Anabel i per això mateix crec que no és el moment de contestar ja aquestes preguntes” ha conclòs, reconeixent que “el passat està trepitjat” en aquest cas.

I sense pronunciar-se sobre la imminent maternitat de la influencer, Yulen ha reconeixent que encara que sempre ha volgut ser pare jove, "no" s'ho va plantejar amb la neboda d'Isabel Pantoja tot i que va ser durant la seva relació quan Anabel va revelar els seus desitjos de tenir un nadó.