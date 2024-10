Els romanços ocults de la Reina Sofia: Qui van ser els seus veritables amors?

La Reina Sofia - EP - Canva Pro

El matrimoni entre el rei Joan Carles i la reina Sofia ha estat de tot, menys tradicional. Mentre que els rumors sobre les infidelitats del rei són coneguts per tots, sembla que la reina Sofia també hauria trobat companyia en braços d'altres homes. Des d'Alfonso Díez fins al rei Harald de Noruega, el cercle proper de l'emèrita no ha estat exempt d'especulacions sobre les possibles relacions. És que aquest matrimoni reial ha estat una partida d'escacs amb infidelitats als dos bàndols?

Alfonso Díez, només un amic proper o alguna cosa més?

Un dels noms que més ha sonat al voltant de la reina Sofia és Alfonso Díez, vidu de Cayetana de Alba. Els somriures i mirades còmplices entre la reina i Díez van alimentar rumors durant anys. Tot i que tots dos van negar qualsevol relació més enllà de l'amistat, les especulacions van créixer. La reina, sempre impecable en el seu paper, no semblava immutar-se davant dels comentaris, mentre que Alfonso intentava aclarir els dubtes sense gaire èxit. Amistat pura o alguna cosa més profunda que va quedar al misteri?

Juan José Benítez, el confident del paranormal

L'afició de la reina Sofia pels fenòmens paranormals la va portar a connectar amb el periodista Juan José Benítez, expert en aquest tema. Les llargues xerrades sobre ovnis i mons més enllà del visible haurien creat un enllaç molt especial entre tots dos. Jaume Peñafiel fins i tot va arribar a suggerir que Benítez s'havia enamorat de la reina, i fins i tot li va dedicar un sonet. Amor platònic o una fascinació mútua que mai no va creuar la línia? La veritat és que la seva relació va aixecar moltes celles a Zarzuela, sobretot perquè el rei Joan Carles sempre es va burlar de les creences esotèriques de Sofia. Quina ironia, mentre ell estava ocupat amb Bàrbara Rei!

Federico Mayor Zaragoza, massa sintonia?

Un altre nom que sempre va estar a l'aire va ser el de Federico Mayor Zaragoza, exdirector de la UNESCO. Aquest intel·lectual, amb qui la reina compartia molts interessos, també va ser assenyalat com un possible “interès romàntic”. Segons Pilar Urbano, hi havia una química indiscutible entre ells, cosa que fins i tot va fer que el rei Joan Carles vetés el seu nomenament com a cap de la Casa del Rei. Massa bona relació per tenir-lo tan a prop? Sembla que les sospites d'infidelitat eren una moneda de canvi constant a Zarzuela, tant d'una banda com de l'altra.

Harald de Noruega: L'amor que podia ser

Abans de conèixer el rei Joan Carles, la reina Sofia va viure un romanç de conte de fades amb el llavors príncep Harald de Noruega. Es diu que tots dos estaven profundament enamorats, però el destí —o més aviat les obligacions reals— els va separar. Anys després, el rei Harald es va casar amb Sonia, mentre que Sofia va trobar el seu propi "feliços per sempre" amb Joan Carles... encara que veient el que ha passat amb el temps, aquest "feliços per sempre" sembla ple de banyes per tots costats!

Altres noms que han rondat la vida de la reina

Al llarg dels anys, altres homes poderosos també han estat relacionats amb la reina Sofia. Des del cantautor Georges Moustaki, de qui Sofia era una gran fan, fins a figures com Carlos Ferrer Salat, l'expresident del Comitè Olímpic Espanyol. Tot i els rumors, cap d'aquests suposats romanços ha estat confirmat, però la llista d'admiradors sembla no tenir fi.

Un matrimoni ple de rumors (i una mica més)

Mentre els escàndols de Joan Carles han omplert les portades durant dècades, les suposades infidelitats de Sofia sempre han estat a l'ombra. Però, si hi ha alguna cosa clara en tot això, és que tots dos, rei i reina, no semblen haver trobat tota la felicitat dins del matrimoni. Ha estat una partida en què tots dos van jugar les seves cartes per separat? Amb tants rumors i secrets, la història d'aquest matrimoni real sembla més un guió de telenovel·la que no pas el conte de fades que tots van imaginar.

El que és innegable és que tant Joan Carles com Sofia han sabut mantenir les aparences... encara que sota el radar sempre hi hagi hagut una infinitat de rumors, amants i secrets guardats amb clau als passadissos de Zarzuela.