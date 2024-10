Guerra oberta entre Adara i Jonan Wiergo: "Li deies al meu xicot que se la volies mamar"

Adara Molinero i Jonan Wiergo , dos influencers que van compartir una gran amistat després del seu pas per Supervivientes , han vist la seva relació deteriorar-se de manera pública. Després de finalitzar el reality, tots dos van continuar mostrant la seva proximitat a través de xarxes socials i gaudint de plans junts, fins i tot viatjant. Tot i això, les alarmes es van encendre quan Adara va deixar de seguir Jonan a Instagram, cosa que va generar rumors sobre una possible disputa entre ells.

La situació va escalar ràpidament quan Jonan va expressar la seva molèstia a Twitter al descobrir que Adara ho havia deixat de seguir sense avís previ. "Que m'hagi d'assabentar per Twitter que una amiga em dóna unfollow sense sentit amb el que l'he tingut cura és per estudiar", va comentar visiblement afectat. En aquell moment, van començar a circular rumors sobre una possible causa: suposades converses entre Jonan i Álex Ghita , exnòvio d'Adara, que haurien desencadenat la ruptura de la seva amistat.

Adara no va trigar a pronunciar-se. En un vídeo a Instagram, va confirmar que aquestes converses van existir i que havien estat en to insinuant. "Hi va haver missatges per part dels dos, insinuants, calents... Álex reia", va confessar la influencer. Aquestes revelacions, segons ella, no només van contribuir a la fi de la seva relació amb Àlex, sinó també a la ruptura amb Jonan.

Per part seva, Jonan va respondre amb duresa, qualificant les acusacions d'Adara com a producte de les seves inseguretats. A més, va anunciar que publicaria les converses completes perquè els seus seguidors traguessin les pròpies conclusions... i ha arribat el moment de veure-les, tal com ha deixat veure Jonan.

Pel que es desprèn de les converses publicades per l'influencer, aquestes converses van existir... però fa sis anys! "M'hauria agradat abans saber que li deies al meu xicot que se la volies mamar i que volies del seu pol**", li deia Adara, i Wiergo ironitzava dient: "Estic flipant, no sé si més per part teva o per la seva que et digui que li vaig llençar la canya el 2018".

La tensió entre tots dos ha arribat fins al punt que fins i tot han tret a la llum secrets de Supervivientes , amb Adara admetent que ajudava Jonan fora de càmeres, cosa que ha afegit més llenya al foc. L'amistat que mai va ser sòlida ara ha esdevingut pur infern.