Xavi Hernández sorprèn tothom amb el seu pitjor 'outfit' i les xarxes no el perdonen

Nou outfit de Xavi - INSTAGRAM

Xavi Hernández, després de sortir com a entrenador del FC Barcelona, està gaudint d'un merescut descans amb la seva família. Però el que ha acaparat l'atenció recentment no han estat les declaracions sobre la seva etapa al club, sinó un outfit molt particular amb què es va presentar en una festa de disfresses a Barcelona.

L'esdeveniment, de temàtica "Em vaig equivocar de lloc", va animar els convidats a deixar de banda la vergonya, però sembla que Xavi s'ho va prendre massa de debò. Amb la seva dona, Núria Cunillera, l'exfutbolista va decidir vestir-se de fitness total: dessuadora grisa, leggins ajustats, un top negre d'escot (sí, Xavi amb top!) i sabatilles blanques. Per rematar el conjunt, tots dos portaven una ampolla rosa per hidratar-se, completant un look que semblava més propi dels 80.

La Núria va compartir una imatge de l'outfit a Instagram i, com calia esperar, les xarxes no van trigar a reaccionar. "Xavi amb malles és l'última cosa que m'esperava veure avui", comentava un usuari, mentre que un altre recordava la mítica Eva Nasarre, la reina de l'aeròbic als 90. Els comentaris plens d'humor no es van fer esperar: "Pensava que això estava editat" o "Si el futbol no va bé, Xavi ja té futur com a instructor de fitness".

Tot i l' enrenou , Xavi va decidir mantenir el perfil baix en el seu propi compte de xarxes socials i va deixar que la seva dona lidiés amb el troleig dels seus seguidors. Potser Xavi prefereix mantenir-se al marge de l'escàndol de moda que ha generat el vestit.

Amb el seu inesperat i cridaner look, Xavi ha demostrat una vegada més que sap com donar de què parlar, fins i tot quan ja no és a la banqueta del Barça! Encara que, és clar, la propera vegada potser s'ho vol pensar dues vegades abans d'escollir els seus leggins.