Un ex de la Zarzuela revela com la Reina Sofia s'està prenent l'escàndol de Juan Carlos amb Bárbara Rey

Foto: EuropaPress

No estan sent moments fàcils per a la Reina Sofia. Tot i la professionalitat amb què està duent a terme els seus compromisos al capdavant de l'agenda Reial, en el seu gest es denota tristesa i preocupació, fruit de la polèmica per la qual s'ha vist esquitxada després de la filtració dels àudios en què el Rei Joan Carles parla amb Bàrbara Rei sobre el seu matrimoni i revela que amb prou feines mantenien relació des del naixement de l'ara Rei Felip.

Una de les persones que millor coneix l'Emèrita ja que va treballar al seu gabinet al Palau de la Zarzuela durant més de dues dècades, entre 1982 i 2005, José Luis Ortega , ha revelat a 'Vamos a veure' com es pot estar sentint Doña Sofía davant la publicació de les imatges en actitud afectuosa i els enregistraments en què el seu marit se sincera sobre assumptes tan íntims amb la vedette.

Tot i que reconeix que no l'han sorprès les presumptes deslleialtats de Joan Carles a la Reina perquè "ho sabia la societat en general perquè el Rei no és que s'hagi amagat gaire i se sentia que 'bombollava' i feia primers passos per aquí, encara que els mitjans han estat discrets i fins ara ha estat un tema tabú", sí que imagina que aquest escàndol haurà afectat l'Emèrita: "Està vivint això amb moltíssima preocupació i amb moltíssima tristesa pel que aquests àudios signifiquen per a l'entorn familiar. , sobretot, que no eren desconeixedors de la situació. Però sobretot amb preocupació del que pugui pensar l'opinió pública i la preocupació pel futur”, ha assegurat.

I és que José Luis Ortega creu que aquest escàndol pot “perjudicar” la monarquia perquè “els temps han canviat molt”. "Ara mateix ja no hi ha súbdits, ja que els espanyols estan en una altra època" ha afegit, convençut que el fet que l'escàndol de Joan Carles pugui afectar el futur dels Reis Felip i Letizia, la Princesa Leonor i la Infanta Sofia és el que més inquieta Doña Sofía. A més, l'extreballador de Zarzuela s'ha pronunciat sobre com era el matrimoni dels Emèrits. Ha relatat que en una "primera etapa la Reina estava molt enamorada del Rei, només cal veure com se'l mirava".

Tot i això, i encara que afirma que "va suportar amb total dignitat" les seves infidelitats, la "segona etapa" estaria marcada per l'actitud "distant" de Doña Sofía amb el seu marit, tot i que ha assegurat que no ha vist mai una mala mirada cap al monarca perquè com ha explicat ella “ha estat molt ben educada des que ha nascut per sostenir la monarquia”.

Després de participar com a tertulià a 'Vamos a veure', José Luis Ortega ha atès els micròfons d'Europa Press i ha reconegut que el que està succeint amb la monarquia li ha provocat "desolació" perquè mai no hagués "imaginat que pogués sortir una cosa així" . I és que com assegura, “no tenia coneixement del material. Tenia coneixement igual que la resta dels ciutadans. Que existia l'affaire sí, però el material no, ho desconeixia”.

"A mi em sorprèn molt perquè estem parlant del cap de l'Estat. I jo crec que aquí hi ha una mà negra per darrere. Algú que fa una cosa així també s'ha de sentir protegit per una altra banda. M'estranya molt, però això ho tindran que dir ells" ha apuntat, deixant a l'aire si Ángel Cristo Jr. hauria tret a la llum el material de la seva mare i l'Emèrit manejat per algú que buscaria danyar Don Juan Carlos.

Coneixent tan bé com coneix Doña Sofía, l'extrabaixador del seu gabinet creu que estarà "trist, preocupada, rememorant coses que no li agradaran i assabentant-se de coses que no sabia, és clar". "I el Rei Felip VI imagino que el mateix que la seva mare. Que vagi la que ens ha caigut a sobre, no?" ha afegit. Rotundo, José Luis opina que hi ha només hi ha "un culpable i ja està, que és el que ho ha fet", Don Juan Carlos, que com es lamenta, "pel que estem veient té més o menys el mateix comportament que en fa 30 anys".