La Reina Sofia s'ha sentit incòmoda coincidint amb la Infanta Elena: les claus del distanciament

La Reina Sofia i la Infanta Elena després del lliurament dels Premis Socials de la Fundació Mapfre 2024, a 08 d'octubre de 2024, a Madrid (Espanya) - EP

Els controvertits àudios filtrats de Joan Carles I parlant amb Bàrbara Rei sobre la seva relació amb Sofia no han alterat l'agenda de la reina emèrita. Tot i les revelacions íntimes sobre el seu matrimoni, la senyora Sofia ha continuat amb els seus compromisos públics, mostrant professionalitat i compromís amb la Corona.

Dilluns, la reina emèrita va presidir el XX aniversari de la creació de la Unitat Militar d'Emergència (UME) a la base aèria de Torrejón de Ardoz, on va aparèixer amb aspecte seriós però serè, vestint uns vestits pantalons foscos d'acord amb l'esdeveniment militar. Malgrat l'enrenou mediàtic pels àudios en què el seu marit, el rei Joan Carles, la descrivia com la "número u" pel seu paper com a reina, però sense relació personal amb ell, Sofia no va deixar entreveure cap signe de tristesa o incomoditat.

Dimarts, Sofia va tornar a mostrar el seu professionalisme en assistir al lliurament dels premis de la Fundació Mapfre al Reial Casino de Madrid, acompanyada per la seva filla, la infanta Elena , que va exercir d'amfitriona com a directora de Projectes Socials i Culturals de la fundació. Tot i la polèmica, va ser rebuda amb mostres d'afecte i suport per part del públic.

Tot i això, Monarquia Confidencial ha revelat que, encara que la senyora Sofia manté la seva agenda institucional, no ha estat del tot còmoda, especialment en la seva trobada amb la infanta Elena, sabent que aquesta havia estat recentment amb el seu pare, Joan Carles I. Les fonts properes a La Zarzuela asseguren que la reina emèrita se sent decebuda, però està rebent el suport incondicional del seu fill, el rei Felip VI , i de l'entorn de Palau.

Enmig d'aquesta tempesta mediàtica, tant Sofia com la infanta Elena han decidit no pronunciar-se públicament sobre els àudios filtrats, encara que les mirades estaven posades a Elena, coneguda pel seu suport al pare. Tot i les dificultats, fonts de La Zarzuela asseguren que la situació no afectarà ni Felip VI ni la seva hereva, la princesa Leonor .