Patricia Conde respon amb contundència sobre el canvi físic de Dani Martín

Foto: Instagram @paticonde

Durant un esdeveniment recent, la presentadora Patricia Conde va ser qüestionada per un periodista sobre el canvi físic del cantant Dani Martín , que va ser la seva parella al passat. El reporter va comentar que molts s'havien sorprès per la nova aparença del músic, destacant-ne la notable pèrdua de pes. La pregunta va ser directa: "T'ha sorprès el canvi físic de Dani Martín?"

La resposta de Conde no va trigar a arribar-hi, però no es va centrar en la transformació de la seva exparella, sinó en la curiositat del públic per aquest tipus de temes. “Però des de quan és notícia això?”, va respondre la presentadora, sorpresa que el canvi de pes de Dani Martín fos motiu de debat. “El que em sorprèn és que la gent tingui tant de temps lliure per a aquestes coses. Que la gent faci el que vulgui, que no hem d'estar tan pendents del que faci l'altre”, va sentenciar amb fermesa.

Patricia Conde i Dani Martín van ser una parella mediàtica sobre el 2007, i la seva relació va ser àmpliament coberta per la premsa del cor. Tot i això, després de la seva ruptura, tots dos han seguit camins separats en l'aspecte personal i professional. Al llarg dels anys, Patricia ha deixat clar en diverses entrevistes que no sol mantenir-se al corrent de la vida de la seva exparella, i en aquesta ocasió, ho va reiterar: "Fa ja prou que no parlo amb ell, però tampoc estic gaire assabentada Tot i que han mantingut una bona relació d'amistat al llarg del temps.

Conde va aprofitar l'oportunitat per llançar un missatge de reflexió: "Si estiguéssim més pendents de nosaltres mateixos i féssim tot el possible per complir les nostres metes i somnis, tot seria molt millor". Per a la presentadora, l'enfocament hauria d'estar en el creixement personal, en lloc de les aparences o canvis físics dels altres.

Amb aquesta contundent resposta, Patricia Conde va deixar clar que prefereix centrar-se en la seva vida i els seus propis projectes, deixant enrere els comentaris superficials sobre el físic de les persones.