Els famosos que estan pagant diners per no aparèixer a les llistes de P. Diddy

P. Diddy - Canva Pro

La situació es complica per a diverses celebritats connectades amb Sean Diddy Combs, ja que s'ha informat que una llista de famosos està a punt de rebre demandes per suposades encobriments d'agressions sexuals, algunes de les quals impliquen menors. Segons l'advocat de les víctimes, Tony Buzbee, aquest grup de celebritats es podria veure obligat a respondre per la seva suposada complicitat, llevat que arribin a un acord econòmic extrajudicial que eviti que els seus noms surtin a la llum.

Buzbee ha declarat que ha enviat cartes de demanda a aquests famosos, oferint-los l'oportunitat de desemborsar grans sumes de diners per evitar un escàndol públic. Aquest desenvolupament ha generat nerviosisme entre les celebritats involucrades, com Leonardo DiCaprio, que, segons informes, se n'ha anat a París, i Ashton Kutcher, que està preocupat per la seva antiga relació amb Diddy. Mentrestant, Beyoncé ha optat per mantenir un perfil baix, evitant entrevistes que la vinculin amb el raper.

L'advocat també ha assenyalat que els que van assistir a les festes organitzades per Diddy, conegudes com a 'Freak Off', i que podrien haver presenciat o fins i tot encobert comportaments delictius, enfrontaran serioses conseqüències legals. Segons Buzbee, tots els involucrats en aquestes situacions haurien de ser considerats com a responsables. Això inclou aquells que van assistir a les festes i que sabien de les agressions i l'ús de substàncies per coaccionar les víctimes.

Aquest escàndol se centra en un grup de més de 120 víctimes que afirmen haver estat agredides sexualment per Diddy i sotmeses a trànsit sexual des dels anys 90. Buzbee ha deixat clar que no dubtaran a presentar demandes públiques si no s'arriba a un acord aviat. Amb la pressió creixent sobre aquestes celebritats, la indústria de l'entreteniment està a punt d'un possible col·lapse moral i reputacional.

Les repercussions d'aquest cas podrien canviar radicalment la percepció pública de moltes icones de Hollywood. Qui més apareixerà en aquesta llista i com respondran aquestes acusacions? Només el temps ho dirà, però l'escàndol segueix creixent i promet ser un dels més grans a la història recent de la indústria de l'entreteniment