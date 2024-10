Bárbara Rey acudeix a la policia i demana ajuda a crits: "No puc més, no puc, ajudeu-me si us plau!"

Foto: EuropaPress

Completament fora de si. La publicació els últims dies a 'Ok Diario' de les seves converses privades amb el Rei Joan Carles han superat Bárbara Rey, que aquest dimecres ha protagonitzat una surrealista escena a Marbella en la seva fugida desesperada de la premsa, quan no ha dubtat a creuar el seu cotxe al mig de la carretera demanant ajuda a crits a la policia per intentar evitar les preguntes sobre l'escàndol en què està embolicada després de la filtració dels seus enregistraments a l'emèrit a la dècada dels 90.

I en sortir de casa seva a la localitat malaguenya i veure les càmeres, ha posat en risc no només la seva pròpia seguretat sinó la d'altres persones en circular a una velocitat excessiva pels carrers de la ciutat fins que, en veure una patrulla de la Policia Nacional, ha detingut el vehicle al mig de la carretera per demanar auxili.

Molt nerviosa, Bárbara s'ha dirigit als agents ia crits i sense deixar de gesticular sobre el dur moment que està vivint, els ha demanat ajuda amb la veu entretallada, intentant que la policia la protegira de les preguntes sobre el Rei Joan Carles. "No puc més, no puc, ajudeu-me si us plau!" exclamava completament sobrepassada.