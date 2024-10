L'Ana Obregón hindú? Autoritzen l'ús de l'esperma del fill mort per tenir un nét

Fotomuntatge d'Ana Obregón a Índia - Xantana de Getty Images Pro

El Tribunal Superior de Delhi, a l'Índia, acaba de dictar una decisió històrica que segurament agradarà a Ana Obregón. Després d'una batalla legal de quatre anys, una parella índia va guanyar el cas per poder ser avis a partir de l'esperma del fill mort. “Vam tenir molta mala sort, vam perdre el nostre fill. Però la cort ens va fer un regal molt valuós. Ara podrem recuperar el nostre fill”, va dir a la BBC la mare del difunt, Harbir Kaur .

La parella va anar al tribunal després que l'Hospital Ganga Ram de Delhi es negués el desembre del 2020 a donar-los l'esperma del seu fill, que estava emmagatzemat al laboratori de fertilitat. El fill de Harbir Kaur i Gurvinder Singh, Preet Inder Singh, de 30 anys i solter, va ser diagnosticat el juny del 2020 amb limfoma no Hodgkin, una forma de càncer de la sang, i va ser ingressat a l'hospital per rebre tractament. Per consell de l'hospital, va prendre la decisió de congelar-ne l'esperma, ja que la quimioteràpia podria perjudicar-ne la fertilitat. Va morir a principis de setembre.

El desig de “perpetuar” el seu llegat

Davant del tribunal, els pares del mort, d'uns 60 anys, van declarar que criarien el fill post mortem del seu fill, nascut gràcies a la mostra d'esperma. Les dues germanes de Preet Inder Singh s'han compromès davant del tribunal a assumir tota la responsabilitat pel nen.

En la seva ordre emesa la setmana passada, la jutgessa Prathiba Singh va dir que "segons la llei índia, no hi ha cap impediment per a la reproducció pòstuma" si el propietari de l'esperma ha donat el seu consentiment. Va afegir que els pares tenien dret a la mostra perquè, en absència de cònjuge o fills, es convertien en hereus legals segons la Llei de Successió Hindú. Els pares del difunt van justificar la seva intervenció pel desig de perpetuar el seu “legat”, de perpetuar el seu cognom i pel seu desig de mantenir un vincle amb el seu fill mort.

No és la primera vegada que es produeix una situació així: el 2018, una dona índia de 48 anys va tenir néts bessons, gràcies a una mare substituta que va fer servir l'esperma del seu fill de 27 anys mort per un càncer cerebral. a Alemanya. El seu fill, que també era solter, va permetre que la seva mare i la seva germana usessin el seu esperma després de la seva mort i l'hospital alemany els va lliurar la mostra. En el seu ordre, la jutgessa Prathiba Singh també va citar un cas similar als Estats Units i Israel.

A Espanya és famós el cas d'Ana Obregón, que ha tingut una néta a partir de l'esperma del seu fill mort, Aless Lequio.