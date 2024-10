Tensió entre les infantes: Cristina defensa la seva mare mentre Elena està amb el seu pare?

La filtració d'àudios entre Joan Carles I i Bàrbara Rei, en què es fan revelacions sobre la seva relació amb la reina Sofia, ha exposat les diferents actituds de les dues infantes, Cristina i Elena, davant d'aquesta situació. Mentre que la infanta Cristina s'ha alineat fermament amb la seva mare, mostrant un suport incondicional, la seva germana, la infanta Elena, ha generat incomoditat en estar més propera al seu pare, fins i tot després de la controvèrsia.

Cristina, que ha superat moments difícils com el cas Nóos, se sent agraïda amb la reina Sofia pel suport rebut els pitjors anys de la seva vida. Segons fonts de Zarzuela, Cristina ha decidit posar-se al costat de la mare en aquesta crisi familiar. A més, la seva relació amb el rei Felip VI ha millorat considerablement en els darrers temps, i no està disposada a permetre que aquesta polèmica l'afecti.

Per contra, la infanta Elena, coneguda per la proximitat amb el pare, ha mantingut una postura més ambigua. Tot i les revelacions sobre Joan Carles I i la seva relació amb Bárbara Rey, Elena ha seguit mostrant-se propera a l'exmonarca. Això ha causat certa tensió en la relació amb la reina Sofia, que, segons Monarquia Confidencial, s'ha sentit incòmoda després de saber que Elena havia estat recentment amb el seu pare. Tot i que totes dues han continuat amb els seus compromisos institucionals, es percep una diferència clara en la manera com enfronten aquesta situació.

La infanta Cristina ha optat pel suport familiar, buscant mantenir l'estabilitat i no avivar més la polèmica, mentre que Elena sembla més inclinada a protegir el seu pare, generant una divisió d'actituds dins de la família reial en un moment delicat.