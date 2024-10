Malú, més feliç que mai i enamoradíssima d'Àngel Fernández

El cor de la cantant torna a estar ocupat. Foto: Europa Press / Canva Pro

La cantant Malú va ser una de les protagonistes de l'acte en què Tacha Beauty va celebrar el seu 30è aniversari amb una espectacular festa a U Zalacaín on han acudit grans cares conegudes .

Amb un somriure a la cara ens ha confessat que ha començat a cuidar-se "a partir dels 40", encara que no disposa de tot el temps que li agradaria. "Entre la feina i la nana poc, però intentes trobar el moment, cal treure'l", va assegurar l'artista.

Gaudint al màxim de la seva filla Lucía, l'artista ens ha comentat que ara “tota la prioritat és per a ella i, a partir d'aquí, el que quedi ja és per a tu... però és meravellós”.

I és que la petita escolta les seves cançons perquè “se les posa ella sola”, encara que de moment no l'ha pogut veure en directe. "No, encara és molt petitona, encara no", va apuntar amb un somriure.

Finalment, la premsa li va preguntar per Ángel Fernández, la seva nova il·lusió, i ens ha confirmat que “està tot súper bé, tot genial”, tant és així que no ha evitat les qüestions i ha deixat caure que està en un dels seus millors moments. "Estic moníssima... no em veieu, ¿pinto jo estar malament?", va dir entre riallades.

Molt reservada sobre aquest aspecte de la seva vida

La cantant ha estat força reservada pel que fa a la seva vida personal, però se sap que ha tingut algunes relacions públiques. Un dels romanços més coneguts va ser amb l'expolític Albert Rivera, exlíder de Ciutadans. La relació entre Malú i Rivera va començar a rumorejar-se el 2019, i el 2020 van tenir una filla en comú anomenada Lucía.

Abans de la relació amb Albert Rivera, Malú també va estar vinculada amb el cantant Gonzalo Miró. El seu romanç es va mantenir sota perfil, però va ser força comentat als mitjans durant el temps que van estar junts.