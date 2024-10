Explota la guerra entre María Patiño i Marta Riesco en directe! Una clàusula secreta surt a la llum

Ni que fuéramos shh

La tensió al plató de Ni que fuéramos Shhh va assolir nivells insospitats aquest divendres quan María Patiño i Marta Riesco van protagonitzar un dur enfrontament en ple directe. El que va començar com un debat sobre la persecució dels reporters a Bárbara Rey, va derivar ràpidament en una sèrie d'atacs personals que van encendre les alarmes tant als teleespectadors com a la pròpia producció del programa.

Tot va començar dijous, quan Patiño i Riesco van xocar per les seves opinions sobre el tractament mediàtic que se li estava donant a l'exvedette. Les discrepàncies es van fer evidents, però el que ningú esperava era que l'enfrontament passaria professionalment a personal. En ple directe, María Patiño no va dubtar a titllar la seva companya de "trilera" i "tramposa", mentre Riesco, visiblement afectada, acusava la resta de col·laboradors de ser uns "pilotes" i va deixar caure que la direcció del programa influenciava les opinions alguns participants.

L'ambient ja estava caldejat, però el moment més inesperat va arribar quan Marta Riesco va abandonar de sobte el plató per reunir-se amb David Valldeperas, director del programa. Els responsables de l?espai van decidir no emetre les imatges d?aquesta conversa, però la tensió no va acabar aquí.

Minuts després, Marta Riesco va anar a les seves xarxes socials, concretament a X (abans Twitter), per llançar una acusació directa. "No tinc paraules amb el que acabo de viure. Per mi i per tota la gent que ha patit assetjament laboral no puc tornar a permetre un matxaque d'aquest tipus per part de María Patiño", va escriure la col·laboradora, deixant entreveure que havia passat alguna cosa greu darrere de les càmeres.

Però la polèmica no s'hi va quedar. La reportera va revelar a més un fosc secret sobre els contractes dels col·laboradors del programa. "Estic esperant a parlar amb Valldeperas, perquè si abandones el programa hi ha una multa que no puc pagar", va confessar a la mateixa xarxa social, destapant una clàusula contractual que limita les opcions dels col·laboradors a l'hora de marxar del plató.

Tot i les dures paraules intercanviades entre Patiño i Riesco, el programa va decidir continuar endavant amb altres temes d'actualitat. Tot i això, l'ombra d'aquest enfrontament segueix rondant les xarxes socials, on els seguidors del programa no deixen de comentar el tens moment i la sorprenent revelació de Marta Riesco.

Què passarà ara amb les dues col·laboradores? Hi haurà una nova reconciliació o serà aquest el final de la relació professional? Només el temps ho dirà, però la veritat és que aquest episodi ha deixat els fans amb la boca oberta i ha destapat una sèrie d'incògnites sobre el que realment passa després de les càmeres de Ni que fuéramos Shhh.