Preocupació per l'estat de salut de la Reina Sofia: "No dorm ni menja"

La salut emocional de la Reina Sofia és motiu de preocupació creixent. En les últimes setmanes, han sortit a la llum nombroses revelacions comprometedores sobre el Rei Joan Carles, incloent enregistraments on el monarca emèrit parla de la família, afectant especialment la seva dona. La periodista i escriptora Pilar Eyre, reconeguda pel seu coneixement sobre la Casa Reial, ha donat detalls sobre l'estat de Sofia: “M'han explicat que no dorm ni menja, i plora molt”, comenta Eyre a Lecturas , en un to que reflecteix el profund malestar de la reina emèrita.

Una vida marcada pel sacrifici

Sofia sempre ha estat vista com un pilar dins de la monarquia, mantenint-se ferm i professional davant les adversitats que han envoltat la Corona durant dècades. Tot i això, Pilar Eyre subratlla que les dones d'aquesta família han viscut vides de sacrifici i desgràcia, citant exemples que van des de la mare de Joan Carles, la reina Maria, fins a les infants Elena i Cristina, que també han enfrontat dificultats personals. "Les dones d'aquesta família no han estat mai felices!", escriu Eyre.

Bolcada amb la seva germana Irene

En aquest delicat moment, Sofia es refugia a la seva família, especialment a la seva germana Irene de Grècia, que travessa problemes de salut. Irene i la cosina Tatiana, que també ha estat delicada, han estat els grans suports de la Reina Sofia des de la joventut. L'emèrita ha viatjat freqüentment per acompanyar-les, i ha mantingut una relació propera amb la família grega, especialment amb el seu germà Constantí, mort recentment.

Afectada pels escàndols del Rei Joan Carles

L'impacte dels escàndols del Rei Joan Carles ha estat devastador per a Sofia. Les filtracions recents de converses de l'emèrit amb Bárbara Rey han posat al centre d'atenció la vida privada de la família reial. La reina Sofia, que sempre va conèixer les errades del seu marit, ara veu com aquests detalls són discutits públicament, afectant no només ella, sinó també els seus fills.

La situació de la Reina Letizia

Eyre també apunta al paral·lel amb la Reina Letizia, que actualment enfronta la seva pròpia "solitud". Letizia ha mantingut una distància notable durant els esdeveniments públics, i la seva filla Leonor ha estat vista acompanyant-la diverses vegades. Els rumors sobre tensions a la família reial continuen, i la imatge de Letizia sembla esvair-se enmig de la creixent exposició dels escàndols del passat de la monarquia.

La situació actual deixa moltes preguntes sobre el futur de la Casa Reial i el benestar dels seus membres, especialment el de la Reina Sofia, una figura que ha suportat en silenci les ombres que avui es projecten sobre la seva vida.