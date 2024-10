Familiars i amics acomiaden Mayra Gómez Kemp

Amics, companys i familiars han acomiadat aquest divendres al tanatori de Sant Isidre (Madrid) Mayra Gómez Kemp, la mítica presentadora del concurs 'Un, dos, tres', a qui han qualificat com "més que una artista".

Entre els assistents, que han començat a arribar a les 17.00 hores, hi havia rostres coneguts com José Manuel Parada, l'humorista Tony Antonio o la presentadora María Casado. No hi ha hagut una gran afluència, respectant els desitjos de la presentadora, que desitjava un comiat íntim.

Mayra Gómez Kemp va morir diumenge passat a l'edat de 76 anys. Uns dies abans havia patit un accident domèstic a casa seva a Mijas (Màlaga), del qual va rebre l'alta mèdica.

Així, el gran amic de la presentadora, José Manuel Parada, ha afirmat que “més que una presentadora era una artista” i ha recordat, en declaracions als mitjans, que “Mayra presentava, cantava i ballava”. A més, ha assegurat que “no hi ha ningú que digui que no era bona companya”.

La fillastra de Mayra Gómez, Roxana Berco, ha parlat de l'afecte que oferia la presentadora, a qui ha qualificat de "molt bella, generosa, alegre, valenta, creativa, divertida, ocorrent i inventiva", a més de destacar que Mayra ha estat "com una mare" per a ella.

Per la seva banda, Yusan Acha, exdirector de '¡Quin temps tan feliç!', ha afirmat que recorda amb afecte "les tardes de berenar junts, els consells, el sentit de l'humor i la seva rialla". Acha ha explicat que Mayra era "amiga, companya i algú a qui sempre he admirat" i l'ha definit amb quatre paraules: "Pionera, valenta, mestra i escola".

Alhora l'humorista Tony Antonio, amb qui Mayra va treballar al programa 'Ding-Dong', ha recordat que la presentadora va estar al seu casament. "És una pena perquè tenia una gran vitalitat", ha comentat.

L'expresident de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de Televisió d'Espanya, Manuel Campo Vidal, ha afegit que la presentadora va ser "una de les persones més simpàtiques" que ha conegut a la seva vida, alhora que ha afirmat que era una persona "amb molt de caràcter". El periodista també ha recordat com el 2013, l'Acadèmia li va lliurar el Premi Iris a Tota una vida.