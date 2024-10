El casament més insòlit de l'any: Britney Spears revela que ha tornat a passar per l'altar

Foto: Instagram @britneyspears, CanvaPro d'Andsx

La cantant Britney Spears, de 42 anys, ha revelat a les seves xarxes socials que va prendre la sorprenent decisió de casar-se amb ella mateixa. A través d'un vídeo en què apareix vestida amb un vestit de setí color crema i un vel, l'estrella del pop va compartir que aquesta unió ha estat "el més brillant que he fet a la vida". L?inesperat anunci arriba un any després del seu mediàtic divorci de Sam Asghari, de 30 anys, amb qui va estar casada durant 14 mesos.

A la seva publicació, la cantant va reflexionar sobre la decisió: “El dia que em vaig casar amb mi mateixa... Pot semblar vergonyós o estúpid, però crec que és el més brillant que he fet a la meva vida”, va escriure a Instagram, generant una gran quantitat de reaccions entre els seus seguidors. Tot i que no s'han revelat detalls sobre quan o com va celebrar aquesta peculiar unió, la notícia arriba en un moment clau per a la cantant, que ha estat el centre d'atenció per la seva activitat a les xarxes i per la publicació de les seves memòries, on va revelar aspectes profunds de la seva vida personal i professional.

El divorci de Britney amb Asghari es va produir després de rumors d'infidelitat, cosa que va complicar encara més la situació. Encara que no van tenir fills junts, la cantant comparteix dos fills amb el seu exespòs Kevin Federline. Després de la separació, Asghari va publicar un missatge en què va demanar respecte per la privadesa de tots dos, mentre que Britney, per la seva banda, va continuar expressant les seves emocions a través de les seves xarxes socials.

Al llarg de la carrera, Britney ha tingut dos matrimonis previs. El primer va ser amb el seu amic de la infància, Jason Alexander, en un casament a Las Vegas que va ser anul·lat 55 hores després. El seu segon matrimoni va ser amb Kevin Federline, amb qui va tenir dos fills abans de separar-se el 2006.

La sorprenent decisió de Spears de casar-se amb si mateixa sembla un pas més en la recerca d'empoderament personal després d'anys de lluita per la seva independència i llibertat.