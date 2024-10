Preocupació per la reina Sofía: dues ensopegades i desorientació als Premis Princesa d'Astúries

La reina emèrita Sofia, a punt de fer 86 anys, va viure alguns moments de tensió en la seva visita a Oviedo, on va anar amb la resta de la Família Reial per al lliurament dels Premis Princesa d'Astúries. Doña Sofía va ser rebuda calorosament en arribar per un grup de ciutadans que es van acostar a l'Hotel Reconquista, on el públic li va mostrar el seu suport al ritme de les tradicionals gaites asturianes. La reina es va mostrar somrient i va saludar amb entusiasme, encara que hores després, en arribar al Teatre Campoamor, va tenir un parell d'ensopegades que van generar preocupació pel seu estat de salut.

En baixar del seu vehicle al Teatre Campoamor, la reina emèrita va patir dues ensopegades que la van fer trontollar i va mostrar un moment de desorientació, segons revela Monarquia Confidencial. En aquesta ocasió, ella encapçalava la comitiva, seguida del vehicle dels reis i del de la princesa Leonor i la infanta Sofia, com és habitual. La reina esperava amb calma l'arribada dels seus familiars per acompanyar-los al famós recorregut per la catifa blava fins al teatre, i va ser en aquell moment quan va perdre lleument l'equilibri.

Aquests incidents no han passat desapercebuts, especialment perquè no és la primera vegada que Sofia ha experimentat dificultats similars en esdeveniments recents. Durant la seva estada al Palau de Marivent l'estiu passat, va ensopegar en un passeig amb les seves nétes a Mallorca, mentre els mitjans capturaven el moment. Igualment, al funeral del seu nebot, Juan Gómez-Acebo, se'l va veure amb problemes de mobilitat que van suscitar la mateixa inquietud.

D'acord amb fonts de la Zarzuela, Doña Sofía ha començat a utilitzar un bastó en els seus desplaçaments privats per a més seguretat, seguint les recomanacions dels seus familiars i equip mèdic. Tot i això, prefereix evitar el bastó en esdeveniments públics per no centrar l'atenció en les seves dificultats de mobilitat a causa de la seva edat avançada. Tot i les recomanacions, la reina emèrita continua resistint-se a incorporar aquesta ajuda en públic, mantenint-se fidel al seu desig de discreció i elegància als actes oficials.

Aquest gest ha augmentat la preocupació entre els que observen el compromís de Sofia per continuar donant suport a l'agenda oficial, sense renunciar a la seva presència en les cites més importants per a la Família Reial. Tot i això, molts es pregunten si evitar l'ús del bastó podria posar en risc la seva salut, especialment quan el mateix equip mèdic i els seus familiars han suggerit el contrari.