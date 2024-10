Shawn Mendes reflexiona sobre la seva sexualitat i els rumors en el seu esperat senzill 'The Mountain'

Shawn Mendes. Foto: EuropaPress, CanvaPro d'Adam Smigielski

Shawn Mendes ha fet un pas decisiu en la seva carrera amb el llançament de la seva nova cançó "The Mountain", una composició on aborda obertament els rumors i comentaris sobre la seva vida personal, incloent especulacions sobre la seva sexualitat . La presentació debut va tenir lloc a Nova York, i des de l'escenari, l'artista de 26 anys va captivar el públic amb una lletra que reflecteix la voluntat de trencar amb els estereotips que l'han envoltat des dels inicis.

Al vídeo de l'estrena, Shawn interpreta la lletra amb gran sinceritat: “He canviat d'opinió / pots dir el que necessites dir / pots dir que sóc massa jove / pots dir que sóc massa vell / pots dir que m'agraden les noies o els nois / el que sigui que s'ajusti al teu motlle”. La resposta dels seus seguidors va ser immediata, reaccionant amb aplaudiments i mostres d'empatia davant de la valentia del cantant en obrir-se sobre temes sensibles de la seva vida.

Aquesta no és la primera vegada que Mendes es pronuncia sobre les constants especulacions al voltant de la seva sexualitat. En una entrevista del 2020 amb el podcast Armchair Expert , l'intèrpret de "Wonder" va compartir el que significava bregar amb aquests rumors des que tenia 15 anys: “No sóc gai i em pregunto: 'Què significa això?' Tenia aquests problemes amb la manera com sonava la meva veu... realment vaig patir amb això”, va comentar Mendes, admetent que li feia mal aquest tema, ja que sentia que la seva identitat personal estava sent analitzada més enllà del seu talent.

El seu romanç amb Camila Cabello

Pel que fa a la seva vida amorosa, Mendes també ha estat objecte de gran interès, especialment per la seva relació de quatre anys amb la cantant Camila Cabello, que va acabar el 2023. Tot i la ruptura, l'artista va expressar la importància de mantenir una amistat genuïna amb Camil·la. En una entrevista recent al podcast de Jay Shetty, va explicar que tots dos s'han esforçat per “preservar aquesta petita flama d'amor mutu” com a amics.

Amb The Mountain, Shawn Mendes sembla més decidit que mai a deixar que la seva música parli per ell, abordant temes personals amb una franquesa que ha ressonat profundament amb la seva audiència.