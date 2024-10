Laura Matamoros es pronuncia sobre la possible relació entre Hiba Abouk i Antonio Revilla

Laura Matamoros, en un acte públic. Foto: Europa Press / Canva Pro

Des que ells mateixos van confirmar la seva relació sentimental l'estiu passat a través de les xarxes socials, Laura Matamoros i Antonio Revilla semblaven la viva imatge de l'amor i la complicitat. Tot i això, després de tres mesos de relació i sense que hagin transcendit els motius de la seva ruptura, la parella posava fi al seu festeig a principis d'octubre, dies abans que la influencer viatgés a República Dominicana per celebrar el 30è aniversari de María Pombo.

I l' empresari no ha perdut el temps, ja que segons han revelat a Ni que fuéramos... Shhh s'estaria veient amb Hiba Abouk (soltera després de donar carpetada a la seva especial amistat amb Álvaro Muñoz Escassi), amb qui estaria vivint un incipient romanç del que de moment cap dels dos han dit res ni deixat cap pista als seus perfils d'Instagram.

Ara és Laura la que ha reaparegut a la gala dels premis Women of the Year de la revista Harper's Bazaar i ha trencat el seu silenci, pronunciant-se prudent però molt directa sobre els rumors d'idil·li entre el seu ex i la protagonista d' El Príncipe. "No m'escapo, jo estic aquí donant la cara, és clar que sí", ha assegurat en forma de declaració d'intencions.

"No sé si serà veritat o no, només espero per part de cadascú, si és així, que estiguin bé i més no puc dir, jo no em puc ficar tampoc a... no parlaré d'algú que no sigui jo i sobretot, el més important és que jo tinc el meu jardí amb les meves pròpies plantetes que regar, la resta que regui el que és seu" ha sentenciat, deixant a l'aire a què es refereix amb aquesta indirecta tan directa: "Jo no tinc en absolut res per explicar, però cadascú té la seva vida i que ho expliqui qui hagi de contar-ho, jo no sóc qui per explicar res de la persona del davant. que regui les seves" ha reiterat amb ironia.

Com reconeix, llançant un dard a Antonio, “cadascú té els seus temps per prendre's el que és una ruptura i superar-ho, diguem. Jo em prenc el meu temps, jo estic tranquil·la i la resta té un altre procés, doncs ja està, no puc ficar-me en això".

"Què et diré, que la meva planta està molt negra i està molt bé, me'n vaig que m'esperen, gràcies" ha conclòs quan li hem preguntat els motius de la seva ruptura i si és cert com s'especula que hi hauria terceres persones o dolenta conducta en la convivència amb l'empresari, deixant a l'aire perquè va posar punt final a la seva història d'amor amb Revilla.