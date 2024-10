Laura Escanes no s'oblida d'Álvaro de Luna: els dards que ha llançat contra el seu ex

Laura Escanes. Foto: EuropaPress

Se sol dir que 'el temps tot ho cura', però en el cas de Laura Escanes sembla que no és així. Un any després de la seva ruptura amb Álvaro de Luna , i després de reconèixer fa diverses setmanes que estava "fins als ous" que li preguntin pel cantant, la influencer ha assistit al lliurament dels premis 'Women of the year' i ha llançat una pluja de 'zascas' contra el seu exnòvio, del qual ha deixat clar que no vol ni sentir parlar perquè, com confessa, no sempre t'has de portar bé amb algú que va passar per la teva vida.

Tot just arribada d'Abu Dabi després de presenciar en directe la victòria d'Ilia Topuria contra Max Holloway a l'esdeveniment UFC 308, la instagrammer ha explicat que està en un gran moment, "molt en pau, molt tranquil·la, gaudint molt d'aquesta etapa, del treball , de la meva família i les meves amigues, de viatjar i del que vindrà".

"M'agradaria viure una mica la vida més boja però no tinc gaire temps, però estic gaudint moltíssim, estic feliç" confessa. Però tornant al tema del seu ex, el curiós de tot és que se'l va trobar en una aplicació de cites, tal com va explicar: "Ho vaig passar de gorja, però sí", ha confirmat entre rialles, confessant que no se li va passar per el cap donar-li 'match' i deixant clar que li sembla fenomenal que el cantant estigui -igual que ella- en aquest tipus de pàgines de contactes: "Estem vivint la vida suposo, ja està".

"Tinc el cor obert. La vida és meravellosa, l'amor és meravellós i que vingui el que hagi de venir, que jo ho rebo encantada", reconeix. "No tinc ganes ni no ganes d'enamorar-me, crec que això no es busca i que moltes vegades donem molta importància a l'amor, com '¡u has de tenir parella!' i que també s'està molt bé sola i, no ho sé, oberta al que passi a la vida", afegeix, revelant que amb el temps -i després de la garrotada que es va endur amb l'artista- s'ha tornat més exigent a l'amor.

El que busca en un home, com explica -aclarint que no és un dard a Álvaro- és "que sigui sincer i fidel". "Ja això de cantar ja és un check, ja ho passaríem ja. No, que no canti", ha sentenciat ara sí en clara referència al seu ex, admetent que ja no escolta les seves cançons: "O sigui, en algun moment surt a la ràdio i això, però no és una cosa que em posi jo a Spotify, la veritat. No ho busco. Per què? si puc evitar-ho ho evito, això sí".

"Per què? Per què remoure? És que moltes vegades diuen, no, és que has de portar-te bé amb els teus ex, per què? Si t'han fet mal, per què t'emportaràs bé amb els teus ex? Doncs no , no passa res", afegeix demolidora amb el cantant de 'Juramento eterno de sal', deixant clar que no ho vol veure ni en pintura.

Res a veure l'opinió de Laura sobre Álvaro amb què té del seu exmarit Risto Mejide, pare de la seva filla Roma: "Ens portem molt bé, la veritat, fàcil. La prioritat és Roma i feliços dels èxits de cadascú. Quan ell és feliç Roma estarà feliç, tots estarem feliços. O sigui, jo feliç que refaci la seva vida i que tot vagi bé per a tothom". "Des del principi teníem clar que seríem sempre família i així és, seguim sent família i això va per a tota la vida", confessa.