Mor la influence Johanna Pérez pocs dies després de fer 35 anys

Johanna Pérez - INSTAGRAM

La comunitat del fitness i del culturisme torna a estar de dol davant la pèrdua inesperada d'una de les seves figures més estimades. Johanna Pérez, reconeguda culturista, nutricionista i influencer panamenya, va morir dimecres passat, 23 d'octubre, tot just uns dies després d'haver fet 35 anys. La notícia, que no es va fer pública immediatament, va ser confirmada a través del compte d'Instagram, Johafit14, on acumulava més de 46.000 seguidors. Al comunicat publicat es llegia: “El 23 d'octubre, la nostra estimada Johanna va trobar la pau eterna. La seva bondat i alegria viuen als nostres cors”.

Consternats per la tràgica notícia, els seus seguidors han estat convidats a recordar Johanna en una missa que se celebrarà el 28 d'octubre, en què la família i amics han demanat que els assistents vesteixin "roba de color" com a homenatge al seu esperit alegre . Encara que la causa oficial de la seva mort no ha estat confirmada, alguns internautes especulen que es podria haver degut a una aturada cardíaca, una teoria que ha ressonat entre els seus seguidors i la comunitat fitness.

Johanna Pérez va ser una autèntica pionera al món del culturisme femení a Panamà: el 2015 es va convertir en una de les primeres dones del país a competir en fisicoculturisme, i el 2018 va aconseguir el títol de campiona a la categoria Bikini del prestigiós Mr. Olympia Amateur a Colòmbia. Més enllà dels seus èxits esportius, Pérez aprofitava la plataforma per promoure un estil de vida saludable, compartint consells sobre nutrició i rutines d'entrenament. En la seva última publicació a Instagram, Johanna reflectia la seva gratitud per la vida: "Gràcies, Déu meu, per regalar-me un altre meravellós i màgic any més de vida, que vingui satisfet d'amor, salut, ganes, diners, felicitat, força i pau" .