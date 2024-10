Aitana desmenteix rumors: on paga imposats la cantant?

Aitana - EP - Canva Pro

Recentment, Aitana va ser abordada pels mitjans en una catifa vermella, on se li va preguntar sobre els rumors de la seva suposada mudança a Miami. La cantant, sorpresa, va deixar clar que viu a Madrid, Espanya, i que, encara que treballa freqüentment als Estats Units i té una casa allà, la seva residència principal continua sent al seu país natal. “No, no m'he mudat. Visc a Espanya. Visc a Madrid i aquí hi ha casa meva”, va afirmar.

Un dels temes que ha captat més l'atenció del públic és la qüestió d'on tributa Aitana. L'artista va emfatitzar que, malgrat el seu èxit internacional i el temps als Estats Units, tributa a Espanya. “És una obsessió perquè tothom preguntant-me on tributo. Em fa una mica de vergonya que em facin aquestes preguntes”, va comentar, evidenciant la seva incomoditat amb l'atenció mediàtica sobre la situació fiscal.

La confusió sobre la residència i les obligacions tributàries sorgeix de la tendència d'algunes celebritats a establir-se en llocs amb règims fiscals més favorables, cosa que alimenta l'interès públic. Aitana, no obstant, ha deixat clar que casa seva és a Espanya, i la seva situació fiscal és un reflex del seu compromís amb el seu país.