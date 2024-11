L'elevat sou que va oferir Telecinco a Lydia Lozano per participar a Supervivientes

Lydia Lozano - Canva Pro

Lydia Lozano ha sorprès els seus seguidors amb la publicació de les seves memòries, La venjança de la ploranera, llançat per L'Esfera dels Llibres. Durant la seva aparició al programa Ni que fóssim Shhh, la col·laboradora va explicar que el títol de la seva obra sorgeix de les crítiques constants que ha rebut al llarg de la seva carrera. “Em deien: 'Mira-la, una altra vegada plorant, quina pesada la ploranera', i ara ballarà un 'xuminer'”, va confessar a María Patiño, reflectint la pressió que ha sentit al llarg de la seva trajectòria a la televisió.

Un dels temes destacats al llibre és la seva negativa a participar en realities de Telecinco, tot i ser un rostre habitual a la cadena fins al 2023. Lozano va compartir que els directius van intentar convèncer-la per participar a Supervivientes, fins i tot oferint un "xec en blanc" ", però ella sempre va tenir clar que el seu lloc era al plató, observant l'espectacle des de la pantalla." “Paolo Vasile m'ho va demanar de genolls de manera literal i només durava quatre dies el format de Sálvame Okupa”, va revelar, deixant clar que el seu compromís amb la televisió no es tradueix a sumar-se a aquest tipus de programes.

La periodista també va expressar la seva preocupació per com la seva participació podria afectar la família: “Si he dit que no, i mil vegades no, és perquè, en el fons, sóc conscient que si ho fes podria destrossar la meva família”. Tot i les seves reticències, Lozano ha considerat la possibilitat d'aparèixer al programa de TVE, La revuelta, on ha rebut propostes de Broncano per participar i promocionar el seu llibre. Ara, la col·laboradora se sent més disposada a respondre preguntes i compartir la història amb el públic.

Amb La venjança de la ploranera, Lydia Lozano no només revela la seva vida personal i professional, sinó que també ofereix una reflexió sobre les lluites i estigmes que ha enfrontat a la indústria de l'entreteniment. El seu nou llibre promet ser un testimoni commovedor de resiliència i autenticitat en un món on les crítiques poden ser aclaparadores.