Aitana Ocaña es bolca amb els afectats per la DANA: "Ella no volia que ho expliqués"

La cantant Aitana Ocaña al seu cotxe. Foto: EuropaPress

La DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) que va assotar la Comunitat Valenciana ha provocat una extraordinària onada de solidaritat. Les greus inundacions que van deixar diverses localitats sota l'aigua han mobilitzat milers de voluntaris de tot Espanya. Des de molts llocs han arribat donatius i recursos essencials per ajudar els afectats, en un esforç conjunt per alleujar les devastadores conseqüències de les pluges.

La societat espanyola ha demostrat una resposta exemplar, unint forces per aportar materials de primera necessitat i ajuda econòmica, mentre que l‟impacte en xarxes socials ha amplificat l‟abast d‟aquesta solidaritat. En aquest context, diverses personalitats públiques també n'han sumat el suport.

Un dels gestos més significatius i comentats ha estat el de la cantant Aitana Ocaña. Tot i la intenció inicial de col·laborar de forma anònima, la seva contribució es va donar a conèixer gràcies a l'emotiva gratitud d'un veí de Catarroja, un dels municipis més afectats.

Julio Braceli, un empresari local, va compartir un vídeo a Instagram agraint públicament l'ajuda d'Aitana, que, segons va explicar, va estar en contacte diari per conèixer les necessitats urgents de la comunitat. Braceli va revelar que la cantant, a més de donar béns, ha gestionat suport addicional: “El seu cosí, que té una empresa de reformes, vindrà a ajudar un cap de setmana sencer amb el seu equip. Ella volia mantenir-ho en privat, però em sembla just reconèixer la seva ajuda desinteressada”, va expressar Braceli.

La influència d´Aitana també ha estat clau en la difusió d´informació sobre l´emergència. L'artista s'ha dedicat a compartir missatges a les xarxes per informar els seus seguidors sobre les necessitats immediates de les zones afectades. Braceli va destacar que l'ajuda d'Aitana ha facilitat la connexió dels habitants amb recursos útils per resoldre problemes urgents. "Està ajudant molts pobles, fins i tot en coses específiques com contactar amb Decathlon per aconseguir botes d'aigua", va explicar l'empresari.

La resposta solidària no s'atura, i gràcies a les contribucions de figures com Aitana, el suport als damnificats continua creixent. Aquell mateix dia, un camió amb 17 palets de productes de primera necessitat va arribar a Catarroja, un enviament coordinat en part per la cantant. “Per mi, és de justícia reconèixer la seva ajuda”, va afirmar Braceli.

La solidaritat es manté com un pilar fonamental per a la recuperació de les zones afectades per la DANA, amb persones de tot arreu unides per tornar l'esperança i la normalitat als afectats.