Mor Papa Giorgio, el pare de Jordi Wild, als 71 anys

Papa Giorgio amb el seu fill, Jordi Wild - INSTAGRAM

El conegut youtuber Jordi Wild ha comunicat una notícia que ha commogut els seus seguidors: la mort del seu pare, Papa Giorgio, als 71 anys. En un sentit missatge a través de les seves xarxes socials, el creador de contingut va compartir la dolorosa notícia al costat d'un carrusel de fotografies, rendint homenatge a la figura paterna que tant afecte va rebre de la comunitat digital.

“Això és el més difícil que m'ha tocat escriure a la meva vida, un malson que em costa acceptar, però he de comunicar que el meu pare ha mort”, va expressar Jordi Wild a la seva publicació. Visiblement afectat, el youtuber va afegir: “Sabeu que valoro molt la meva privadesa, però sense entrar en gaires detalls, ha estat una cosa totalment inesperada i que ens ha tingut en suspens durant dies, fins que, al final, la seva flama s'ha apagat”.

Jordi Wild va descriure el seu pare com “la persona més meravellosa que hi ha hagut, un pare i espòs de 10, i el meu millor amic”. En un missatge de gratitud cap als seus seguidors, el creador de contingut va reconèixer l'afecte que molts sentien per Papa Giorgio, que tenien "en un pedestal". “Ell també us estimava molt, els seus internautes”, va afegir amb emoció.

En aquests durs moments, Jordi Wild ha anunciat que es prendrà una pausa en les seves activitats per acompanyar la seva mare i processar aquesta pèrdua: “Em prendré uns dies de descans per estar amb la meva mare i perquè ara mateix no tinc el cap centrat per gravar, però espero tornar aviat, ja que sé que estar ocupat em farà bé”.

La pèrdua de Papa Giorgio representa un cop dur per a Jordi Wild i per a la comunitat que el segueix, que també guardaran un afectuós record del pare del youtuber.