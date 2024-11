María Castro, devastada: "El meu marit és de Torrent i la seva família és de Paiporta, ho han perdut tot"

Maria Castro. Foto: EuropaPress

Nombroses cares conegudes van acudir aquest vespre al madrileny Florida Retiro per assistir a la primera edició dels 'Premis InStyle A Sèrie', amb els quals la coneguda revista InStyle ha volgut reconèixer la tasca audiovisual del nostre país tant davant com darrere de les càmeres.

Entre ells, María Castro, que encara que per motius professionals no s'ha pogut desplaçar a València per ajudar en les tasques d'ajuda a les localitats arrasades per la DANA, sí que ens ha parlat dels complicats moments que està vivint perquè gran part de la família de la seva parella, José Manuel Villalba, és de Paiporta, considerada 'zona zero' de la catàstrofe.

"Et sents impotent, sense mans, tota la nostra família és d'allà, el meu marit és de Torrent i la família del meu marit és de Paiporta, ho han perdut tot. Són tots d'allà, jo sóc de la terreta per la part que em toca. Estem una mica desolats, en un estat de xoc", ha reconegut molt afectada.

"Quan va saltar tot ens vam quedar sense comunicació amb els pares" ens ha explicat. "Pel que vèiem en notícies la zona d'ells no estava sent afectada, però fins que no parles amb ells, va ser l'endemà, va ser a través de la seva germana que vam saber que estaven fora de perill, és terrible, és desolador" confessa, revelant que com els ha dit el seu cunyat, "el que veus a la tele que és horrible, no s'assembla res al que hi viuen. El silenci, l'olor, tot... El desastre i la desolació de moltíssima gent".

"Els que vivien a Paiporta ho han perdut tot, vivien a cases baixes i ho han perdut tot, els seus negocis i per descomptat els seus cotxes. És la meva família, però és igual, m'estan enviant tota l'estona missatges. hi ha gent que ho està passant molt pitjor” apunta.

"Ara això és netejar, cal menjar i després començar... hi ha molta gent que critica per què van pel cotxe, però no se sap el que els ha costat el cotxe. Estic impactada per estar aquí vestida de llarg, dic , però què faig aquí...", admet desolada.

De moment, el seu marit no ha pogut viatjar a València per ajudar la seva família "perquè li han dit que era contraproduent col·lapsar la carretera, li diuen que esperi que això és per molt de temps", encara que és una cosa que té al cap: " Quan aquesta primera tanda de la gent ja no pugui més, vas amb la segona. Sobretot cal estar després ”.

En el seu cas, Maria explica que “humilment el que puc fer és posar les meves xarxes al servei de la gent per parlar de necessitats, ofertes de marques que treballaven amb mi... hi ha gent que han perdut tot i tot el que rebin, benvingut sigui ".

"He obert un caixetí de preguntes perquè molta gent em diu que no us oblideu de nosaltres. És meravellós el que fa el poble, però hi ha un després i per a mi el meu després més immediat és el Nadal, tinc tres filles i no m'agradaria veure'm en aquesta situació, aquesta il·lusió d'escriure una carta i no tinc res, no tinc un saló on deixar els regals", ha expressat, revelant que posarà en marxa una iniciativa solidària perquè cap nen valencià es quedi sense un regal aquest Nadal .

"Vull fer un lliurament de joguines important, he començat avui a la feina, faré alguna cosa així perquè ningú es quedi sense la seva il·lusió. El drama és el drama, però els nens... Jo tinc tres filles i no puc evitar pensar en ells" confessa emocionada, assegurant que encara que "seguim gravant perquè cal seguir entretenint els altres, el cap el tenim allà.