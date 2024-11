Anne Igartiburu, sense pèls a la llengua sobre la seva vida sexual a La Revuelta

Anne Igartiburu. Foto: EuropaPress, CanvaPro de Kaspars Grinvalds

Anne Igartiburu ha estat la convidada d'aquest dimarts a ' La Revuelta ' de David Broncano i, deixant de banda la imatge seriosa que sol mostrar a la televisió, la presentadora de 'D Corazón' ha sorprès per la seva espontaneïtat i els seus divertits comentaris en la seva primera visita al nou programa estrella de TVE.

I és que, deixant sense paraules propis i estranys, no ha dubtat a respondre a les dues famoses preguntes que el de Jaén fa a totes les cares conegudes que passen per 'La Revuelta': Quants diners tenen al banc i quantes relacions sexuals ha mantingut l'últim mes.

"Estàs més folrada que la verge", ha fet broma Broncano amb la comunicadora que, entre rialles, ha revelat l'estat de la seva economia: "Com aquesta sabia que me la preguntaries he trucat al comptable... Són 30 anys a Televisió Espanyola. Hi ha molts diners estalviats, però també m'he comprat una casa”, ha apuntat.

"Està a La Moraleja, és un adossat però està molt bé, és xula. No sé en quant està valorada perquè no la vendré, l'acabo d'acabar de pagar" ha afegit, revelant que li hauria costat "700.000 o 800.000 euros ". Un patrimoni que no s'acaba aquí, ja que com ha confessat, entre la seva residència i els diners que té al compte -aclarint que ara està invertint com a productora- aconseguiria "un milió i alguna cosa".

"Una dada força sincera" ha aplaudit el presentador de 'La Revuelta'. Molt còmoda a la xerrada amb Broncano, Anne també ha respost a la segona de les seves famoses preguntes, la relativa a les seves relacions sexuals en els últims 30 dies.

I no ha pogut ser més clara: “ Zero. Res. Zero. Quina llàstima”, ha assegurat. I davant la sorpresa del seu company, que li ha dit que això depenia d'ella, la donostiarra ha exclamat entre rialles "què dependrà de mi? Bé sí, això sí depèn de mi. Es recorre, mai millor dit".

"Igual després d'això, la propera vegada que torni a 'La Revuelta' et dic 'sense parar'" ha conclòs divertida, confirmant així que encara que soltera i sense compromís, no tanca la porta a res.