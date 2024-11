VÍDEO: Jorge Javier Vázquez es trenca en directe en comunicar als concursants de Gran Hermano la DANA

Jorge Javier Vázquez. Foto: EuropaPress

Gran Hermano, el reality de Mediaset famós per la seva estricta incomunicació, ha trencat les seves pròpies regles aquesta setmana, i és que el programa va informar els participants sobre la greu situació causada per la DANA a la Comunitat Valenciana, malgrat la norma que tenen no donar informació de l'exterior.

Durant l'emissió del programa "Límit 48 Hores" , el presentador Jorge Javier Vázquez va interrompre la dinàmica habitual per parlar directament amb els concursants. Abans de fer-ho, va explicar a l'audiència el context de la seva decisió: “Els concursants estan incomunicats i aliens al que passa a fora. Tot i això, atesa la magnitud d'aquesta tragèdia, creiem que ho han de saber”. Després d'assegurar-los que els seus familiars estaven bé, Vázquez els va informar dels estralls de la DANA.

Tot seguit, els habitants de la casa van veure un vídeo que mostrava imatges de les zones més afectades i la mobilització solidària en suport dels damnificats. Durant la projecció, els concursants van reaccionar amb evident emoció, impactats per les escenes de destrucció i la resposta humanitària.

Jorge Javier, visiblement afectat, es va dirigir a tothom: “Les vostres famílies estan bé, ens ho han confirmat. Tot el país està commogut, no només per la tragèdia, sinó també per la solidaritat que ha sorgit en resposta”. La seva veu es va fer fallida mentre agraïa l'esforç de la UME, les forces de seguretat, Protecció Civil, sanitaris i voluntaris, gest que va culminar amb un aplaudiment col·lectiu del públic i els habitants de la casa, tots drets.

En un emotiu missatge als espectadors, el presentador va confessar les dificultats de fer un programa d'entreteniment en moments tan durs. “Estem amb vosaltres. Volem obrir aquesta finestra i oferir-vos un lloc on desconnectar una mica, encara que sigui breument”, va expressar. “Em sento ridícul, però espero que serveixi per treure-vos un somriure”.

No és la primera vegada que Mediaset interromp l'aïllament dels participants per una emergència. Al març de 2020, durant el confinament per la pandèmia de COVID-19, els concursants de Supervivents a Hondures van ser informats de la situació global. La presentadora Lara Álvarez els va comunicar l'estat d'alarma a Espanya i va provocar una forta resposta emocional.