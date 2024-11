Com va viure la Princesa Leonor el linxament cap a Don Felipe i Doña Letizia a Paiporta?

Reis a Paiporta. Foto: EuropaPress

La tensa rebuda als Reis Felip i Letizia en la visita a la localitat valenciana de Paiporta -considerada 'zona zero' de la DANA- diumenge passat amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i el de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, segueix sent un dels temes més comentats del moment.

Els veïns, indignats, recriminaven a les autoritats la seva presència al lloc cinc dies després de la catàstrofe al crit de "ens heu deixat sols", "estem abandonats", "vineu només a fer-vos la foto", o "pocavergonyes", mentre els llançaven a la comitiva fang i altres objectes.

En lloc d'abandonar precipitadament Paiporta com sí que van fer les autoritats polítiques, Don Felipe i Letizia posaven en risc la seva pròpia seguretat per acostar-se a la gent, escoltar els seus duríssims testimonis i transmetre'ls la proximitat, el suport i la solidaritat, deixant clar que la Corona està al costat dels damnificats pel pitjor temporal del segle a Espanya.

Unes impactants imatges, les dels Monarques coberts de fang abraçant el poble -en el cas de la Reina sense poder contenir les llàgrimes- que han fet la volta al món i que, com ara ha confirmat 'Monarquia Confidencial', la Princesa Leonor va veure amb els seus companys a l'Escola Naval de Marín, on continua la seva formació militar com a guardamarina de l'Armada.

Tal com ha revelat el portal de notícies sobre la Casa Reial per fonts properes a l'hereva al tron, la filla gran de Don Felip i Doña Letizia va viure amb molta preocupació i consternació la situació, i va estar especialment pendent de com es trobaven els seus pares després dels complicats moments viscuts durant la visita a Paiporta.

"L'hereva al tron va veure els seus pares, Felip VI i la senyora Letizia, com mai no els havia vist: tacats de fang, sota una pluja d'insults i fang, envoltats de veïns que s'hi dirigien. Va veure com el seu pare intentava calmar els ànims dels veïns, de consolar-ne alguns, i com la seva mare, que fins i tot havia estat assolida a la cara per un tros de fang, trencava a plorar, mentre alguns escortes resultaven ferits" apunta 'Monarquia Confidencial', destacant per fonts properes que encara que són els Reis, per a Leonor "són els seus pares".

Per això, quan les seves Majestats van abandonar la localitat, la Princesa va parlar amb ells per telèfon , i la Reina Letizia, molt afectada, ho va fer saber a la seva filla, que va reaccionar amb orgull a l'actitud que els seus pares van tenir amb els veïns de Paiporta.

La reacció del Rei Joan Carles als aldarulls

La de la Princesa Leonor no és l'única reacció de la Família Reial que ha revelat el portal esmentat, ja que el Rei Joan Carles també s'ha pronunciat des de Londres -on va gaudir d'un sopar en un conegut restaurant amb els seus néts Miguel i Irene Urdangarín el cap de setmana passat- sobre els tensos moments viscuts pel seu fill i la seva nora durant la seva visita a Paiporta.

Pel que sembla, l'Emèrit no va donar "crèdit" als fets, està "molest" i "no va entendre la rebuda dels valencians als Reis Felip i Letizia quan van voler mostrar-los la seva solidaritat". "Indignat" perquè els monarques "no en tenen la culpa", hauria expressat al seu entorn proper el seu "rebuig per l'actitud violenta que van mostrar els veïns a Paiporta, molt més quan la intenció dels Reis era mostrar-los el seu suport".