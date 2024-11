Alba Carrillo revela que no "tocarà un home" fins al desembre

Alba Carrillo. Foto: EuropaPress, Estirant el Chicle

Alba Carrillo està a la seva 'prime', ja que la vida li somriu en l'àmbit professional i personal. Actualment, la model i col·laboradora es troba a la seva nova etapa a TVE, on forma part de l'equip de 'D Corazón'. Aquesta nova oportunitat laboral sembla haver portat estabilitat a la seva vida, ja que fins i tot ha començat a estudiar filologia a la Universitat Complutense de Madrid. La model ha explicat al podcast 'Estirando el chicle', juntament amb Carolina Iglesias i Victoria Martín, alguns dels seus secrets amb què aixecar més d'una riallada.

En una xerrada sincera i divertida, Alba va revelar que està en un període de tranquil·litat en l' àmbit amorós i va afirmar amb humor: “No tocaré un home fins al desembre” . La model també va aprofitar per expressar el seu suport a les parelles actuals de les seves exparelles, de les quals assegura no tenir res en contra. “Elles em cauen bé”, va afirmar. Fins i tot, de manera enginyosa, va deixar un missatge que mostra la seva empatia cap a algunes: “Quan tu has estat al llit amb certes persones, dius: 'Aquesta tia és una heroïna'. Aguantar aquest gall dindi… Jo sóc fan de moltes ”.

Alba no va esmentar noms específics, però entre les seves relacions més conegudes figuren personatges com l'expilot Fonsi Nieto , el tennista Feliciano López , el periodista Santi Burgoa , el futbolista Thibaut Courtois i Àlex Coves . Tot i això, Carrillo ha reflexionat sobre les seves decisions amoroses en el passat i admet que no sempre ha encertat: “He triat el pitjor del pitjor”, posant èmfasi que li ha agradat sempre la "polla fatxa" i els ho ha prohibit a ella mateixa per no tornar a ficar-se al llit amb les persones d'aquesta ideologia.

A més de parlar sobre les seves relacions, l'Alba va comentar com pot ser de difícil bregar amb els prejudicis per la seva aparença física: “Ser maca no em sembla un privilegi. Els paios s'acosten com si fossis carn de barbacoa”. Tot i la seva fama, va revelar que no és una persona gaire inclinada a la vida nocturna, però quan decideix sortir, ho fa amb actitud: “No surto gaire, però si ho faig… vaig amb cos de comissaria. Vaig a sac”.