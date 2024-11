María José Campanario va portar la disfressa que 'Mask Singer' va fer a mida per a Belén Esteban

Belén Esteban i María José Campanario - Canva Pro - EP

L'últim episodi de Mask Singer ha generat un inesperat enrenou després que María Patiño desvetllés a Ni Que Fórem Shh que la disfressa d'ovella que va lluir María José Campanario al programa no va ser pensada inicialment per a ella, sinó que es va dissenyar especialment per a Belén Esteban . Segons Patiño, la “princesa del poble” va estar en negociacions per participar en el famós concurs de disfresses, però a l'últim moment la producció va trencar el contracte pel fet que el seu nom es va filtrar abans d'hora, arruïnant la sorpresa.

Aquesta revelació ha donat peu a intenses especulacions entre els col·laboradors sobre si Campanar, esposa de Jesulín d'Ubrique i arxienemiga mediàtica d'Esteban, va ser qui va ocupar el lloc de Betlem després de la cancel·lació de la seva participació. La possibilitat que Campanar hagi estat “la substituta” ha provocat una onada de reaccions, ja que molts veuen aquest canvi de plans com un gir del destí que connecta les dues dones en un context inesperat.

La filtració que ho va canviar tot

Segons l'equip de col·laboradors, el programa havia avançat amb els preparatius perquè Belén Esteban es posés el vestit d'ovella. No obstant, la filtració del seu nom va fer que Mask Singer reconsiderés la seva inclusió al programa, ja que el misteri de la identitat de cada personatge és clau en el format. Així, la producció va prendre la decisió de cancel·lar la seva participació i va buscar una substituta, resultant en l'elecció de María José Campanario per portar la peculiar disfressa.