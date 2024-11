Què va passar amb Sandra Mozarowsky? L'amant de Joan Carles I que va morir embarassada de 5 mesos

Sandra Mozarowsky - EP

La tràgica mort de Sandra Mozarowsky, actriu del conegut "cinema de destapi" als anys setanta, continua sent un enigma envoltat de sospites. Mozarowsky, que va morir el 14 de setembre del 1977 als 18 anys, era una jove promesa a la pantalla espanyola, i la seva vida es va apagar després de caure des de la terrassa del seu pis a Madrid en circumstàncies que molts segueixen qüestionant. Tot i la versió oficial que sosté que va ser un accident, altres asseguren que la seva mort està relacionada amb una presumpta relació amb el llavors rei Joan Carles I, quan encara ocupava el tron.

La història d'un tràgic desenllaç: accident o conspiració?

Segons la versió oficial, Sandra va caure des de la terrassa del seu apartament mentre regava les plantes, cosa que li va provocar lesions cerebrals que la van mantenir en coma durant dues setmanes. Tot i això, les contradiccions al voltant dels testimonis i la manca d'una investigació oficial han alimentat teories alternatives. L'escriptora Clara Usón, una de les persones que ha indagat a la vida de l'actriu, apunta a detalls estranys: el fet que un taxista —i no una ambulància— la traslladés a l'hospital, i les incoherències a les declaracions dels seus pares sobre la seva presència a casa al moment de l'accident.

Un romanç secret amb el rei emèrit?

Una de les teories més controvertides sosté que Mozarowsky hauria mantingut una relació amb el llavors rei Joan Carles I i que la seva mort podria estar relacionada amb un suposat embaràs. Aquesta línia ha estat explorada per periodistes com Javier Breda al seu llibre La seva majestat Sandra Mozarowsky, la reina del cine espanyol , on suggereix que s'hauria iniciat una operació per forçar un avortament en la jove actriu, cosa que va derivar en el seu tràgic final. Andrew Morton, biògraf de Lady Di, també ha donat suport a aquesta teoria, afirmant que podria haver existit un romanç entre tots dos, encara que sense proves concloents.

Estrena de 'Documents TEN': els primers documents oficials sobre la mort de Mozarowsky

Aquest dijous a les 20.00 hores, 'Documents TEN' oferirà un especial titulat La misteriosa mort de Sandra Mozarowsky , un treball periodístic que ha recopilat documents oficials i nous testimonis que podrien donar llum sobre el cas. L?emissió estarà acompanyada d?un debat moderat pel periodista Chema Garrido, i comptarà amb la participació d?experts al?àrea de successos i crim, com Teresa Gómez, periodista de tribunals; Chelo García Cortés; i Juan Luis Galiacho, entre d'altres.

A més, el programa interactuarà amb l'audiència a través del hashtag #EstrenoDocumentosTEN, on s'espera una gran participació d'espectadors que cerquen respostes sobre un dels episodis més tèrbols de la història recent a Espanya.

Gairebé cinc dècades després de la mort de Sandra Mozarowsky, les preguntes sobre el que realment va passar segueixen sense resoldre's. Va ser un tràgic accident o una operació encoberta per silenciar una relació compromesa? La investigació de 'Documents TEN' promet revelar aspectes desconeguts i aprofundir en la veritat darrere de la misteriosa caiguda de la jove actriu.