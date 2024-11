Isa Pantoja anuncia el seu segon embaràs: "Aquest nadó m'ha salvat la vida"

Foto: EuropaPress, CanvaPro d'Anna Subbotina

Després de la tempesta arriba la calma, i després de posar punt i final a la seva relació amb la seva mare, Isabel Pantoja, a 'De Viernes!', i relatar els menyspreus i humiliacions que va patir per part de la seva família a Cantora, Isa Pantoja viu un dels moments més dolços de la vida.

La germana de Kiko Rivera està embarassada del seu segon fill, el primer amb Asraf Beno , com ha anunciat en exclusiva a la revista ' Lecturas ', presumint emocionada de la seva incipient panxeta. citada publicació.

La parella no ha amagat mai que els encantaria ampliar la família i donar un germanet a Alberto (10) -fruit de la relació d'Isa amb Alberto Isla- i ha estat precisament ara, un any després de donar-se el 'sí vull', ia el moment més complicat de la vida de la peruana per la seva relació nul·la amb la seva mare, quan per fi compliran el seu somni.

La jove -que el passat 8 de novembre va fer 29 anys- està embarassada de 9 setmanes , i com ha reconegut mai pensaven que el nadó arribaria tan aviat. I és que van decidir intentar ser pares després de l'operació d'apendicitis a què Isa es va sotmetre a l'octubre i, com assegura, ho van aconseguir "a la primera".

De moment encara no saben el sexe del que serà el seu primer fill en comú, però la peruana ha confessat més d'una vegada que li encantaria tenir una nena per tenir la "parella", encara que si fos un nen també estaria feliç per donar , al seu petit Albertito, a qui sens dubte es convertirà en el seu millor company de jocs.

Una feliç notícia a què no trigava a reaccionar Anabel Pantoja, que dedicava un bonic missatge a les seves xarxes socials a la seva cosina: "Saps l'amor que tinc al meu príncep, però ara sumem una altra benedicció a qui adorar i esperar. Us desitjo el millor en aquesta etapa tan bonica que viureu, us volem la nadó i jo” ha escrit, incloent en la seva felicitació la seva primera filla, que naixerà en només uns dies i s'emportarà tan sols 7 mesos de diferència amb el nadó d'Isa