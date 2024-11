La primera reacció d'Isabel Pantoja en conèixer l'embaràs d'Isa P.

Isabel Pantoja amb Isa P. - EP

Fa poques hores es va conèixer una gran notícia al clan Pantoja : Isa Pantoja, de 29 anys, i el seu marit Asraf Beno, de 28, esperen el seu primer fill en comú. feliç i molt emocionada amb l'embaràs. una nova etapa a la seva vida i, possiblement, a la de la seva família.

Després de conèixer les reaccions d'altres membres de la família, com ara Anabel Pantoja, Irene Rosales i Kiko Rivera, el programa TardeAR de Telecinco va revelar els detalls de la primera reacció d'Isabel Pantoja. Segons la periodista Leticia Requejo, la cantant va rebre la notícia a través del seu germà, Agustín Pantoja, mentre tots dos eren a Madrid. Agustín, en assabentar-se de l'exclusiva, ho va comunicar a Isabel de manera discreta. No obstant això, lluny de mostrar una reacció entusiasta, Isabel va romandre seriosa, i la tensió a l'ambient va ser evident. El primer a opinar va ser Agustín, que no va ocultar la seva incomoditat amb la manera com Isa va comunicar la notícia, de manera pública via exclusiva, igual que ho va fer Anabel.

La periodista Marisa Martín Blázquez va afegir a TardeAR que la reacció d'Isabel va ser contradictòria. Encara que la notícia li va tocar emocionalment, sembla que el preocupa que l'embaràs sigui amb l'Asraf, a qui no té bona estima. Tot i això, se sap que Isabel Pantoja va arribar a dir: "Espero que les coses vagin bé", una expressió cautelosa però positiva. També va transcendir que la cantant va estar a punt d'enviar-li un missatge de WhatsApp a Isa per felicitar-la, encara que finalment no ho va fer, com va confirmar el director de Lecturas , Luis Pliego.

Les reaccions de l'entorn Pantoja

La primera a felicitar públicament la parella va ser Anabel Pantoja, que va compartir a les seves xarxes socials una imatge del casament d'Isa i Asraf amb el fill d'Isa, Alberto, per expressar la seva alegria "Us desitjo el millor en aquesta etapa tan bonica". que viureu", va escriure Anabel, deixant clar el seu afecte per la seva cosina i la seva família.

Kiko Rivera va sorprendre en enviar un missatge conciliador a la seva germana. Tot i la seva tensa relació, el DJ va escriure en xarxes: "Encara que les coses no estiguin bé, no hi ha motiu per no felicitar-te. Enhorabona, tant de bo vingui amb molta salut". Per la seva banda, la seva dona Irene Rosales, que també va conèixer la notícia per la premsa, va aprofitar una entrevista per felicitar públicament Isa i Asraf i desitjar-los el millor en aquesta nova etapa.

L'arribada d'aquest nou membre podria portar la pau que tant necessita la família Pantoja, els conflictes de la qual han estat àmpliament coberts per la premsa. Amb les paraules d'Isabel i les felicitacions dels germans, queda l'esperança que la família pugui celebrar unida l'arribada d'aquesta nova vida.