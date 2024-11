La contundent resposta d'Alejandra Rubio a l'anunci de ruptura amb Carlo Costanzia

Alejandra Rubio i Carlo Costanzia es troben novament al centre de l'atenció mediàtica després dels rumors recents sobre una crisi en la seva relació. La parella, que està a punt de convertir-se en pares per primera vegada, ha vist com la seva vida privada ha esdevingut un tema de conversa als mitjans de comunicació. Fonts properes a tots dos havien assegurat que la seva relació estava travessant moments complicats, amb constants discussions i una creixent distància entre ells, cosa que havia portat alguns a predir una ruptura imminent.

Aquest rumor es va fer més fort quan el portal 20 Minutos va publicar unes imatges recents d'Alejandra i Carlo que mostraven una evident separació emocional, cosa que va portar Saúl Ortiz, director d' Esecorazón , a assenyalar que “els més pessimistes presagiaven que aquesta distància acabaria a ruptura”. A més, es va comentar que la parella havia perdut l'interès a les revistes del cor, cosa que hauria despertat encara més especulacions sobre el seu futur junts.

No és la primera vegada que la relació d'Alejandra Rubio i Carlo Costanzia es troba sota el focus mediàtic. Fins i tot María Patiño i Kiko Hernández, al seu programa Ni que anéssim , van anunciar la ruptura de la parella, avivant els rumors. Tot i això, Alejandra ha decidit trencar el seu silenci i desmentir rotundament aquests rumors amb un contundent missatge a les seves xarxes socials.

"No crec res del que llegeixo, això és una bogeria"

En un comunicat a les seves xarxes, Alejandra Rubio va expressar la seva indignació per la informació que circula sobre la seva vida personal. En el seu missatge, es va qüestionar l'ètica dels mitjans i va lamentar la freqüència amb què es publiquen titulars falsos sobre la seva relació i embaràs. “En què s'ha convertit la premsa? No crec res del que llegeixo… Sincerament, això és una bogeria. Fins on estan disposats a arribar per tenir més visites a les pàgines?”, va escriure, visiblement molesta.

Alejandra també va mostrar la seva tristesa per haver d'aclarir aquests rumors, especialment quan la seva intenció ha estat sempre mantenir la vida privada en un segon pla. Tot i això, va aprofitar l'ocasió per reconèixer que, dins del món del periodisme, també hi ha persones “meravelloses” i va deixar clar que el seu descontentament no anava dirigit a tots els mitjans en general.

Reaccions dividides en xarxes socials

El missatge d'Alejandra Rubio ha generat reaccions mixtes entre els seus seguidors a les xarxes socials. Molts dels seus fans han expressat el seu suport i han aplaudit la seva valentia per parlar públicament sobre el tema, mentre que altres han qüestionat si la relació amb Carlo Costanzia realment té futur, atesa la pressió mediàtica i els rumors que l'envolten.

La veritat és que, mentre Alejandra i Carlo intenten suportar aquesta onada d'especulacions, la parella continua sent un dels punts més comentats a l'univers del cor. La resolució d'aquesta crisi, si és que existeix, podria marcar un nou capítol en la seva història personal.