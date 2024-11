El misteriós passat de Carmen Porter: la seva vida amb Iker Jiménez i el trauma que mai oblidarà

A més de la seva faceta a la televisió, Porter i Jiménez han desenvolupat un imperi empresarial - Canva Pro

Carmen Porter, coneguda pel seu paper a Cuarto Milenio amb el seu marit Iker Jiménez, no només és una de les cares més estimades de la televisió espanyola, sinó també una dona amb una història personal fascinant. Tot i que és coneguda per la seva faceta televisiva i per investigar fenòmens paranormals, Porter va viure de nena una experiència aterridora: un intent de segrest que la va marcar profundament. “Un home em va agafar als braços i va sortir corrent. Va ser un trauma”, va revelar en una entrevista. Aquest fet va deixar a Carmen una empremta que, segons ella mateixa, ha influït en la seva personalitat i en el seu temor cap a allò desconegut.

Un amor que desafia el temps: la seva relació amb Iker Jiménez

Carmen i Iker, que es van conèixer a la universitat, han estat inseparables des d'aleshores, compartint no només un projecte de vida, sinó també una carrera que els ha convertit en la parella més emblemàtica del paranormal a Espanya. Segons explica Carmen, l'espurna va sorgir quan Iker va insistir a conèixer “la propietària de la casa” durant una festa. Avui, després de gairebé 30 anys junts i una filla en comú, el secret de la seva relació sembla el sentit de l'humor i l'autenticitat que han mantingut al llarg de la seva carrera.

L'altra cara de Carmen Porter: èxit empresarial i mudança al camp

A més de la seva faceta a la televisió, Porter i Jiménez han desenvolupat un imperi empresarial amb dues productores d'èxit, Producciones Digitales Milenio 3 SL i Alma Productora Audiovisual SL , que generen milions en beneficis anuals. La seva visió de negocis també s'ha estès a esdeveniments i marxandatge, com l'exposició de Cuarto Milenio, que va atraure milers de seguidors a tot Espanya.

Què hi ha darrere de l'èxit de Carmen Porter? Des d'una vida marcada per successos inexplicables i la seva fortalesa com a empresària, fins a la seva relació amb l'enigmàtic Iker Jiménez, Carmen Porter és, sens dubte, una dona la història de la qual continua generant fascinació.