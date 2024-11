La infanta Cristina para els peus a Urdangarín, que segueix sense treballar i demanant més diners

La Infanta Cristina i Iñaki Urdangarín - Canva Pro - EP

La separació entre la infanta Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarín segueix generant titulars, aquesta vegada per la decisió de la infanta de rebutjar qualsevol augment a la pensió que passa al seu exmarit. "no està disposada a acceptar més xantatges" en el marc d'un divorci que ja ha estat mediàtic i complicat.

Urdangarín, que actualment viu amb la seva parella Ainhoa Armentia en un pis de lloguer a l'exclusiva Ciutat Jardí de Vitòria, afronta aquesta negativa en un moment de crítiques. A l'entorn de Cristina, hi ha qui qüestionen l'estabilitat de les seves finances, al·ludint a la seva vida de luxe: "A veure quant li dura aquest nivell de vida. No té feina i vol viure per sobre de les seves possibilitats. Que ho gaudeixi mentre pugui ", han declarat a mitjans.

Vida de luxe amb ajuda de la infanta

L'exduc de Palma, que recentment va gaudir d'una escapada a Londres i unes vacances a Cambodja, segueix usant un cotxe Volvo registrat a nom de Cristina, matriculat el març passat i domiciliat al Palau de la Zarzuela. A més, compta amb una moto valorada en 5.500 euros, cosa que ha generat polèmica atesa la seva falta d'ingressos.

Urdangarín, que al seu dia va ser el gendre favorit del rei emèrit Joan Carles I, ha passat a ser una figura incòmoda per a la família reial, i el mateix Joan Carles hauria influït en la seva filla perquè firmés el divorci. , "no podem permetre'ns una Corinna més", fent referència als escàndols de la seva pròpia vida personal.

Aquesta situació reflecteix la complexitat d'una separació on encara persisteixen disputes per l'estil de vida i els compromisos econòmics.