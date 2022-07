Pasqual, amb el premi. Foto: Europa Press (

El director teatral Lluís Pasqual ha rebut al Corral de Comedias d'Almagro el Premi del Festival de Teatre Clàssic de la localitat manxega en un acte en què ha volgut reivindicar més suport al sector cultural, ja que Espanya "segueix anant tard".

El dramaturg de Reus ha lamentat que hagi hagut d'arribar una pandèmia per potenciar la cultura en un context en què surt "més barat adquirir la versió porno de Hamlet en un sexshop que adquirir en una llibreria el text que suposadament va escriure Shakespeare".

Per Pasqual, "és una obligació cívica" que a un professional de la cultura a qui se li dóna la paraula reivindique "més mitjans per al sector". "No ho faré avui, perquè és obvi que ha de ser així", ha ironitzat, afegint que la situació és "alarmant".

L'actriu Núria Espert (encarregada de presentar Pasqual), la periodista Rosana Torres, el president manxec Emiliano García-Page, l'alcalde d'Almagro, Daniel Reina i el ministre de Cultura, Miquel Iceta, es van desfer en elogis cap a Pasqual.