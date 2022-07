El CaixaForum serà un punt de referència cultural. Foto: La Caixa

La Fundació la Caixa ja ha presentat la cinquantena llarga de propostes culturals que ompliran les nits dels mesos de juliol i agost al CosmoCaixa i el CaixaForum. Cinema (clàssics i títols més recents), dansa, arts escèniques i música seran les opcions de les Nits d'Estiu entre les quals es podrà triar fins al 31 d'agost.

De fet, el passat 27 de juny ja va arrencar la programació estival, amb la projecció de la pel·lícula japonesa Madres verdaderas, que tornarà a veure's al CaixaForum a finals d'agost. El recinte situat a la muntanya de Montjuïc continuarà sent el punt de referència de la programació estival durant els primers dies del cicle: el 4 de juliol tornarà a ser un cinema per acollir la projecció de la sudcoreana Minari, la historia de mi familia, mentre que la primera actuació musical serà la de la violoncel·lista i cantant cubana Ana Carla Maza, prevista per al 6 de juliol.

El 7 de juliol serà el torn de la primera Cosmonit, que també es decanta pel cinema per arrencar. Gravity, una pel·lícula dirigida per Alfonso Cuarón i protagonitzada per George Clooney i Sandra Bullock, serà el títol escollit per a aquesta estrena.

NITS DE CULTURA PLENA

Les propostes del CaixaForum, per a les quals les entrades ja estan a la venda, inclouen plats forts com Cossoc, una coreografia de dos cossos amb Anamaria Klajnšcek i Magí Serra. També es podrà gaudir del talent de la intèrpret de música celta i diva escocesa Julie Fowlis, de la performance Brossy, amb Rossy de Palma i Pi Piquer, de la sensibilitat musical de Dani Nel·lo (qui ja té una trajectòria de més de 10 anys) i del maridatge de la música de Sara Fontán i Edi Pou amb la poesia de Blanca Llum Vidal.

Sara Fontán, Edi Pou i Blanca Llum Vidal seran al CaixaForum. Foto: La Caixa

EL COSMOCAIXA, UN MARC INCOMPARABLE

Al CosmoCaixa, l'antic Museu de la Ciència, es combina el plaer de la cultura amb les vistes privilegiades que té l'espai, situat a la ronda de Dalt. A banda del passi de Gravity, el 7 de juliol hi haurà també el concert de Miguel Ramos Trio, format el 2020 com a projecte d'estudi per uns alumnes del Conservatori del Liceu. Regreso al futuro, la mítica pel·lícula de ciència ficció dirigida per Robert Zemeckis, serà una de les cites imprescindibles amb el setè art, mentre que un concert que ningú es voldrà perdre és el del Petit de ca l'Eril, que presentarà en directe el seu vuitè disc, N.S.C.A.L.H. (sigles que amaguen la frase No sabràs com acabarà la història).

El Petit de Ca l'Eril actuarà al CosmoCaixa. Foto: La Caixa

Els dos espais, doncs, aposten un estiu més per donar un espai a creadors de tota mena de disciplines, tant locals com internacionals, i es consoliden com punts de referència de la cultura a la ciutat.