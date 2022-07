Ha mort l'actriu Susana Dosamantes, estrella de les telenovel·les mexicanes, i mare de l'artista Paulina Rubio . La intèrpret ha mort aquest dissabte, 2 de juliol, als 74 anys a l' Hospital Mount Sinai de Miami. Des del mes de febrer passat lluitava contra un càncer de pàncrees.



La reacció de Paulina Rubio no s?ha fet esperar. La 'noia daurada' ha compartit un emotiu missatge a les xarxes. «Amb el cor a la mà i profund dolor els vull comunicar que la meva mare, la BELLA Susana Dosamantes, avui inicia un nou cicle, en total pau i envoltada de la seva família. El meu exemple de vida, un ésser de llum, una dona forta, avui s?incorpora al?univers», ha escrit.

També ha volgut agrair l'atenció dels doctors que han atès la intèrpret, així com les infermeres i tot el personal de l'hospital per cuidar «professionalment el meu àngel. Agraïm infinitament la seva comprensió i respecte en aquest moment tan difícil. Demanem privadesa per a la seva família i amics».