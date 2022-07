La imatge més icònica dels Beatles / Beatles

El 6 de juliol és un dia important per a milions de persones arreu del món. I és que aquest dimecres se celebra el Dia Internacional dels Beatles, la banda de música rock procedent de Liverpool, Anglaterra. Els quatre membres del grup, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr i George Harrison, van sonar a qualsevol indret del món amb èxits com Let It Be; Yesterday; Hey, Jude o All you need is love.

El dia escollit es deu a què és la data en la qual es van conèixer els dos fundadors del grup: Paul McCartney i John Lennon. Tanmateix, el curiós d'aquesta banda és que no només tenen un dia internacional, sinó que en tenen tres. El segon és el 16 de gener, data en la qual es va inaugurar el Cavern Club, el famós bar de Liverpool on la banda britànica va fer el seu gran debut. També hi ha altres fanàtics que afirmen que el dia internacional és el 10 de juliol, dia en què van tornar el 1964 de la seva gira dels Estats Units i van gravar la premiere de la pel·lícula A Hard Day's Night. Per gustos, els colors.

No obstant, igual de curiós és que els concerts dels Beatles estiguin associats popularment a l'olor d'orina. D'on surt aquesta estranya relació? Doncs a què les noies estaven tant sobreexcitades en les actuacions del grup que s'orinaven al damunt i es podien veure "rierols de pipí pels passadissos", tal com va afirmar Bob Geldof en una entrevista amb Q Magazine.

Sigui mite o realitat, el que és ben cert és que els Beatles van marcar un abans i un després en el món de la música. Van ser els creadors del veritable "fenomen fan". Molt s'ha rigut la premsa de les imatges de les beliebers, les fans de Justin Bieber, amb la seva adoració eterna (i alguns cops, fins i tot, malaltissa) al cantant canadenc, però les fotografies de la beatlemania tampoc es quedaven enrere.

La policia intentant retenir l'onada de fans dels Beatles / Getty

I compte, que no és una crítica cap al "fenomen fan". Cada persona és lliure de viure la seva adoració cap als seus ídols de la forma que vulgui, però ja hi va haver milions de persones que es desvivien i feien bogeries per uns cantants fa seixanta anys.

Els Beatles van ser la primera banda que van atrevir-se a celebrar un concert en un estadi esportiu... al qual hi van assistir 55.000 persones. Va ser el 1966, al Shea Stadium de Queens.

L'ALTRA CARA DE LA MONEDA

Tanta era la histèria que generaven els seus concerts que, fins i tot, van haver de deixar d'actuar en directe. Ringo Starr, el bateria de la banda, va afirmar que "no sentia que el públic vingués a escoltar la nostra actuació. Sentia que només venien a veure'ns". A les fans no els importava quina cançó toquessin. Tan podien cantar Let It Bé o qualsevol cançó desconeguda: la cridòria hauria estat la mateixa.

Ringo Starr també va assegurar que arribava a rebre fins a 12.000 cartes de fans a diari. Casa seva deuria ser similar a l'escena de Harry Potter i la pedra filosofal, quan les òlibes entregaven milers de cartes per la bústia fins a inundar el domicili.

Els Beatles, sempre rodejats de gent / Getty

L'èxit té la seva part dolenta, com l'enveja. Van conquerir el món, i això no sempre és plat de bon gust per a les persones que intenten comparar la seva vida a la de quatre absoluts mites. El pilot de l'avió que va transportar els integrants durant la tercera gira pels Estats Units, va confessar que l'avió estava ple de forats de bala. "A la cua, a les ales... Rondaven al voltant nois gelosos que sabien que els Beatles arribaven a una hora o altra i allà estaven tots, intentant disparar l'avió", explicava al llibre "Els Beatles. Dia a Dia".

No cal ni recordar com va morir John Lennon: el 8 de desembre de 1980, una persona el va assassinar amb cinc trets quan el cantant estava entrant a l'edifici del seu apartament a l'Upper East Side de Nova York.

Fos com fos, els Beatles van ser un grup que va marcar no tan sols una època, sinó la història del món de la música. Llarga vida als Beatles.