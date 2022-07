El món l'espectacle té tradicions lligades, de vegades, amb el calendari, com ara la de reposar el senyor Juan Tenorio de Zorrilla al voltant de la festivitat de Tots els Satos. Altres no tenen data fixa, però sí que suposen una recuperació periòdica de títols que compten amb seguidors infrangibles. En el cas del ballet clàssic, el títol sens dubte més reeixit i que torna una vegada i una altra als escenaris amb excel·lent acollida de públic és El llac dels cignes . Així passa any rere any a Barcelona, on ha estat representat en nombroses ocasions per una companyia russa pràcticament assentada per aquests pagaments. Però les circumstàncies bèl·liques actuals han suposat la pràctica proscripció pels països occidentals de companyies i artistes d'aquella nacionalitat i això ha suposat un canvi copernicà del panorama.

En aquest context adquireix, per tant, una dimensió excepcional la presència a Barcelona del Ballet de Kíev, una formació creada l'any 2017 pel famós ballarí solista del Teatre de l'Òpera de Kíev, Viktor Ishchuk, que va aconseguir fer un somni llargament cultivat: la creació una companyia estable. Aquest nou elenc, integrat per excel·lents professionals i que té la seu al Centre Internacional de Cultura i Arts de la capital ucraïnesa, ha realitzat des de llavors més de mig miler de representacions a diversos països i des del 2019 compta amb la presència de la solista argentina Ana Sophía Scheller com a directora artística.

Uns vímets, per tant, excel·lents, que avalen la seva presentació al Teatre Tívoli precisament amb El llac dels cignes segons la coreografia tradicional de Marius Petipà. El Ballet de Kíev està format per una trentena de professionals, entre els quals destaquen Julianna Correira, Evhen Lagunov, Kostiantyn Mayorov, Stanislav Varankin, Vladyslava Vasylieva i Sofia Hatylo, que executen amb sòbria elegància, impecable estil i rigorosa preparació tècnica, el ballet dissenyat fa gairebé dos segles pel creador francès. Reviu amb ells la màgia del conte imaginat per Vladimir Beghitchev i Vasili Geletzer que es tradueix en una excel·lent actuació en què no falta els arabescos, copejaments, cabriolès, demi-pliés, entrechats, fouettés, jetés, passos a dos, pliés, piruetes i sissonès.

La presència a la nostra ciutat del Ballet de Kíev és, en les circumstàncies actuals, més que una notícia de caràcter cultural, perquè té una transcendència que va molt més enllà i expressa la fèrria voluntat del poble ucraïnès per sobreviure i superar l'agressió externa. En aquest ordre de coses i per fer palesa la solidaritat dels barcelonins amb aquell país, dos euros del preu de cadascuna de les entrades a teatre Tívoli són destinats la Creu Roja per atendre l'acolliment de tots aquells ciutadans ucraïnesos que han hagut de fugir de la guerra i de la destrucció de casa i ciutat. Una ocasió excel·lent, per tant, per conèixer una acreditada formació coreogràfica, gaudir, una vegada més, amb El llac dels cignes i expressar la nostra solidaritat amb Ucraïna.