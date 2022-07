Basilio Losada, acadèmic d'honor de la RAG | RAG

El filòleg i investigador de la llengua i cultura gallega i portuguesa Basilio Losada Castro ha mort aquest dissabte als 92 anys. Acadèmic d'honor de la Reial Acadèmia Galega (RAG) , va morir a Barcelona , la ciutat on residia des de fa dècades i on va desenvolupar la seva vida professional, encara que sempre va tenir molt presents els seus orígens.

Amb la seva mort, marxa un referent de la cultura gallega a Catalunya , "un creador de ponts entre català, o espanyol, o portuguès i outres lingues europees", a més d'un reconegut acadèmic. Basilio Losada Castro va traduir més de 150 llibres a diferents idiomes (portuguès, anglès, francès, alemany, català, gallec i rus) i entre els autors traduïts hi ha Jorge Amado, José Saramago, Rosalia de Castro o Pere Gimferrer.

La Reial Acadèmia Galega ha lamentat la seva mort. Com a traductor, Basilio Losada va contribuir a la projecció de la literatura gallega fora de Galícia traduint al castellà autors com Xohana Torres, Celso Emilio Ferreiro, Álvaro Cunqueiro i Uxío Novoneyra, entre molts altres. Poetes gallecs de postguerra (1971), Poetes gallecs contemporanis (1972) i Poetes gallecs d'avui (1990), publicats en edicions bilingües, en són alguns exemples. També són destacables les traduccions de veus poètiques catalanes al gallec i de clàssics i contemporanis del món lusòfon al castellà, aportació que li va valer, el 1991, el Premi Nacional de Traducció del Memorial del convent de José Saramago.

Basilio Losada també deixa un important llegat com a investigador i divulgador de les lletres gallegues, portugueses i brasileres. Mestre apreciat per les generacions de filòlegs que s'hi van formar, va merèixer també el reconeixement d'institucions de parla catalana, gallega i portuguesa. La Generalitat de Catalunya li va concedir la Creu de Sant Jordi , a Brasil va rebre l' Ordre del Cruceiro do Sul; a Portugal, l'Ordre de l'Ordre de l'Infant Don Henrique; ia Galícia, la Medalla Castelao i el Premi Otero Pedrayo . El 2015 es va incorporar a la Reial Acadèmia Galega com a acadèmic d'honor amb la conferència Reflexions sobre les primeres novel·les de Rosalía de Castro.