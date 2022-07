Google Homenatja Quino a 25 països amb un tribut en blanc i negre | google

Google commemora aquest diumenge Joaquín Salvador Lavado Tejón , més conegut com Quino. Va ser un dels artistes argentins més coneguts, sobretot, per ser el creador de Mafalda . Aquest diumenge 17 de juliol es compleixen 90 anys del naixements de Quino . És per aquest motiu que Google ha decidit homenatjar-lo mostrant durant tot el dia en el seu cercat un doodle de l'artista.

Tot i que Quino va néixer a Argentina , la celebració que li ha fet Google no només estarà visible en aquest país sinó que des de 25 nacions més es podrà interactuar amb l'homenatge fet a l'exponent de la historieta.

Des d'aquests llocs del món es tindrà accés al doodle: Bolívia, Brasil, Bulgària, Xile, Colòmbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Espanya, França, Guatemala, Hondures, Islàndia, Itàlia, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Puerto Rico, Uruguai, Suècia i Veneçuela.

Julieta Colombo, neboda de l'artista també ha tingut algunes paraules per dir, “Celebro aquest homenatge de Google a Quino i la seva obra, tant Mafalda com les seves pàgines d' Humor Gráfico , a les quals el meu oncle va dedicar 60 anys de la seva vida”.