Castellers

El món casteller està a punt de saber molta més informació de tots aquells membres que el conformen. Això es deu a que una recerca, anomenada "Una diapositiva social i cultural de les colles castelleres de Catalunya", ha estat guanyadora de la II Beca del Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells (CEPAC). Aquesta recerca ha comptat amb més d'un miler de castellers i castelleres, però l'objectiu és que s'arribi a doblar la quantitat de persones que responguin l'enquesta.

El qüestionari està adreçat a totes les persones que formin part d'alguna colla castellera de tota Catalunya i el seu objectiu és tenir un retrat fidedigne de la composició social i cultural de les colles castelleres. Per tant, aborda variables sociodemogràfiques, aspectes socials, culturals, econòmics, i també sobre com es relacionen els castellers i castelleres amb l’entitat. A més, també té una perspectiva feminista, ja que pretén creuar diverses dades amb la variable de gènere.

La recerca ha estat impulsada per Elisa Alegre-Agís, Doctora en Antropologia Social i investigadora a la Universitat Rovira i Virgili, Mireia González Mohedano, experta en comunicació i màrqueting i Mireia Mohedano va presidir la junta de l’entitat entre 2017 i 2020. Les dues primeres són membres de la Colla Castellers Xiquets de Tarragona.

Mohedano afirmava que “l’estudi final serà una eina imprescindible per conèixer la composició social de les colles en conjunt però també suposarà una font d’informació molt interessant per a les colles que més s’impliquin, ja que tindran accés als informes individuals de la seva entitat.”

Alegre deia que “els castells son un eix molt important dintre de la cultura, la societat i el sistema de valors de Catalunya. Mai s'ha fet una recerca amb aquest objectius, i crec que pot ser una aportació científica no només per al món casteller, sinó també per comprendre molt més la cultura catalana.”

Fins ara, han rebut més de 300 narratives que aportarà dades qualitatives a la recerca. Mohedano, en aquest sentit, diu que “la gent té moltes ganes de parlar dels castells després d’aquest dos anys tan difícils per les colles”.

Qualsevol persona que sigui membre d'alguna colla pot respondre a través d'aquest enllaç: http://estudicastells.cat/

RESULTATS FINS AL MOMENT

A hores d'ara, els resultats que han obtingut són provisionals perquè esperen aconseguir pràcticament el doble de respostes. No obstant, fins al moment, es poden extraure un seguit de conclusions, com per exemple:

- El català és l'idioma majoritari, ja que més d'un 90% dels participants l'han escollit per respondre el qüestionari.

- Gairebé el 50% de castellers i castelleres té fills i/o filles.

- Més del 50% te un nivell d'estudis universitari.

- Més del 70% es troba en una situació laboralment activa.

- Més del 50% està en més d'una entitat dintre de la xarxa associativa, i d’aquestes, un 70% estan al mon cultural i folklòric català.