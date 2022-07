Presentació del cupó ONCE dedicat als Focs d'Artifici de Blanes/ @ONCE

El 50è Concurs Internacional de Focs d’Artifici de la Costa Brava - Trofeu Vila de Blanes, conegut popularment com 'Els Focs de Blanes', protagonitzarà el cupó de l'ONCE del proper diumenge 31 de juliol. Cinc milions i mig de cupons donaran llum a la festa del cel de Blanes.

El cupó s’ha presentat davant la platja de Sa Palomera, des d’on cada nit es dispararan els Focs d’Artifici del certamen internacional. Enric Botí, delegat territorial de l’ONCE a Catalunya i Antonio González, director de l’ONCE a Blanes, han lliurat a Àngel Canosa, alcalde de Blanes, i a Albert Sanz, regidor de Cultura i Festes, una imatge emmarcada amb el cupó dels Focs, que s'ha acompanyat d'una representació de les venedores i venedors de l’Oranització a Blanes.

Emissió del Concurs Focs d’Artifici per Audiodescripció

El Concurs es celebrarà del 22 al 26 de juliol. Per primera vegada en la història es facilitarà l'Audiodescripció per a persones cegues. Aquest es farà el dilluns 25 de juliol, la nit de la Revetlla de Santa Anna, i es podrà seguir en directe per Ràdio Marina (100.3 FM) i online, comptant amb la narració de l’especialista Carme Guillamon.

A més, Ràdio Marina emetrà un programa especial d'Audiodescripció una hora abans que comenci l’espectacle pirotècnic, és a dir: a partir de 2/4 de 10 de la nit i fins 2/4 d’11. Aquest representa un altre avanç per a les persones invidents o amb baixa visió, que podan gaudir d'aquest espectacle tan visual mitjançant el detall dels focs, els colors i les seves formes. Aquesta combinació "segur que és màgica”, apunta Enric Botí, delegat territorial d’ONCE Catalunya.

L’alcalde de Blanes, Àngel Canosa, ha coincidit en l’excepcionalitat d’aquest servei que, a més a més, és pioner: “Després de dos anys en que el cel de Blanes ha hagut d’emmudir al no haver-se pogut celebrar el concurs de focs, serà una ocasió única i excepcional de poder-los compartir amb el major nombre possible de públic. Era un deute pendent que calia resoldre, i coincidirà amb una data tan singular com és la 50a edició”.

'Els Focs de Blanes' es van començar a fer l'any 1970. Avui dia està considerat com un dels concursos de focs d'artifici més prestigiosos del món. Hi participen empreses pirotècniques estatals i internacionals i, amb el pas del temps, ha anat evolucionant i augmentant el nivell dels seus espectacles nocturns. En l’actualitat, es calcula que cada any prop d’un milió de persones s’acosten a Blanes per veure el festival pirotècnic, atrets per la seva qualitat i espectacularitat.

El Sueldazo del Cap de Setmana

El Sueldazo del Cap de Setmana de l’ONCE ofereix, tots els dissabtes i diumenges, un premi principal a les cinc xifres i sèrie de 300.000 euros, més 5.000 euros al mes durant 20 anys consecutius a un sol cupó. I premis de 2.000 euros al mes durant 10 anys consecutius, a altres quatre cupons. Els cupons de l’ONCE es poden adquirir des de www.juegosonce.es i a partir dels establiments col·laboradors.