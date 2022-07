Eva Fàbregas, Polifília 04, 10, 14, 24, 27. 2021 / @Catalunyapress

El CaixaForum acull des d'avui 20 de juliol fins el 30 d'octubre l'exposició 'Digerir el món', una barreja d'obres de col·leccions de la Fundació "la Caixa" i el MACBA inspirades en les relacions simbiòtiques dels fongs amb l'espècie humana. Aquesta representa l'última mostra de la cinquena edició de la convocatòria per a joves comissaris 'Suport a la creació. Comisart'.

L'exposició ha estat presentada per Carla Tarruela, la cap de Continguts de les Exposicions d'Art de la Fundació "la Caixa", i Mireia Domingo, directora de CaixaForum Barcelona. El conjunt de l'obra ha estat introduïda per Alba Colomo, directora de La Escocesa a Barcelona i investigadora de la permacultura com a metodologia en l'art contemporani, que ha posat èmfasi en la necessitat de repensar el paper fonamental d'aquests organismes en el desenvolupament de la nostra vida: "Els fongs són una part del món viu que es pràcticament invisible als ulls, però la nostra relació amb ells és vital. És un exemple bonic per no ser tan obvi, i que ajuda a visibilitzar la seva importància".

Gabriel Alonso, arpA. 2020 / @Catalunyapress

La col·leció presenta una sèrie de pintures, dibuixos, escultures, obres tèxtils i audiovisuals, desnvolupades des dels anys 80 fins a l'actualitat, de la mà de 12 artistes diferents. A través d'aquestes peces contemporànies, Colomo ha volgut dirigir a l'espectador en un relat que planteja una reflexió sobre la humanitat com una espècie animal dins una xarxa d'interespècies, que es troba veritablement interconectada amb els fongs i que hi cohabita com a equilibri necessari per a assegurar la seva supervivència.

De la mateixa manera, i utilitzant aquest símil de la simbiosi dels fongs, la col·lecció pretén exemplificar com els humans poden construir les seves pròpies xarxes de col·laboració i cooperació amb tot l'ecosistema. Així es posa relleu en una visió "ecofeminista", que tal i com ha explicat Colomo, es basa en el "sustent de la vida i de la necessitat de les cures per a què aquesta tingui lloc".