La 'Motomami' de Rosalía provoca la bogeria a Barcelona | @ep

La cantant catalana Rosalía ha desfermat la bogeria aquest dissabte a la nit davant d'un públic de 17.000 persones i en un Palau Sant Jordi de Barcelona que ha venut les entrades tant pel concert d'aquesta nit com pel que oferirà diumenge dins la gira mundial 'Motomami World Tour'.

Davant d'un públic entregat i puntual que a les 21.30 corejava el seu nom davant d'un escenari encara buit, Rosalía ha aparegut entre sons de motors i ha fet embogir els assistents quan s'ha tret el casc que portava i ha mostrat la cara per inaugurar per amb tots els luxes el concert amb 'Saoko'.

Vestida en vermell i cuir amb una faldilla curta, jaqueta i botes altes de plataforma i els cabells recollits en dues llargues trenes i al costat de vuit ballarins, ha entonat ' Candy ', ' Bizcochito ', i ha seguit amb les melodies batxateres de ' La Fama ', fruit de la col·laboració amb el canadenc The Weeknd, i ha arrencat els crits del públic quan s'han posat unes ulleres de sol abans d'entonar els primers versos sense deixar de malbaratar estil.

Ha estat quan s'ha quedat sola a l'escenari amb una guitarra elèctrica i sota la llum d'un focus que s'ha dirigit al públic en català per expressar el seu agraïment a aquells que han seguit des dels seus inicis, amb els àlbums 'Los ángeles' (2017) i 'El Mal Querer' (2018).

IL·LUSIONADA D'"ESTAR A CASA I CANTAR"



Abans d'interpretar ' Dolerme ', la cantant, nascuda a Sant Esteve Sesrovires , ha assegurat que cantar a Barcelona li resulta especial: “Em fa molta il·lusió ser a casa i cantar. Per mi, qualsevol escenari és un lloc sagrat, però no sé per què aquest sempre em fa feliç. Moltes gràcies per omplir el Sant Jordi amb mi”.

Després de la poderosa ' Bulerías ', li ha donat una pista al públic del següent tema quan ha preguntat ' Si jo dic 'moto', tu dius? 'per presentar la cançó que bateja el seu nou àlbum, 'Motomami', seguida per la sentida ' G3 N15 ', dedicada al seu nebot, que ha cantat visiblement emocionada.

El concert ha canviat de registre amb 'Linda', l'animada col·laboració amb la rapera dominicana Tokischa, i Rosalía ha baixat al públic amb la ineludible 'La noche de anoche', col·laboració amb el porto-riqueny Bad Bunny, i ha anat passant el micròfon a alguns afortunats de les primeres files perquè l'entossin amb ella.

Després que l'escenari s'hagi tenyit de llum vermella amb ' Diablo ', des del piano ha compartit amb el públic un dels temes més destacats del nou àlbum, la sensual ' Hentai ', que ha aconseguit que milers de persones cantessin un mateix són, i així han seguit amb ' Penso en tu mirá ' i amb una versió de ' Perdóname ', original de La Factoria amb Eddy Lover.

La cantant ha canviat la faldilla curta per una altra de negra i llarga, de més de deu metres, amb què ha inundat tot l'escenari, quan ha estat el torn de la solemne ' De plata' i 'Abcdefg ', i li ha fet un picada d'ullet al públic barceloní amb ' Millonària ', la seva única cançó en català.

SESSIÓ DE REGGAETON I REPÀS DELS INICIS



El reggaeton i els ritmes llatins han arribat de la mà de ' La combi Versace ', una altra col·laboració amb Tokischa , ' TKN ', signada amb el raper nord-americà Travis Scott , ' Jo X Ti, Tu X Mi ', que té al costat d' Ozuna , i quan ha portat al seu terreny la ' Gasolina ' de Daddy Yankee abans de regalar ' Despechá ' , que encara no ha publicat però que els assistents ja han demostrat conèixer a perfecció , així com ' Aïllament ' i ' Chiri ' .

En una constant exhibició de força i talent, ha mantingut el llistó alt barrejant alguns dels seus primers grans èxits amb altres del nou, amb ' Blinding Lights ', també amb The Weeknd, ' Com una G ', l'esperada ' Mala ', ' Deliri de grandesa , Los Angeles i Amb Altura , durant les quals no ha parat de ballar i moure's apoderant-se del recinte.

Després d'abandonar uns minuts l'escenari, ha reaparegut en monopatí per segellar l'espectacle amb ' Chicken Terikayi ', ' Sakura ', que ha dedicat a la parella flamenca Lole i Manuel , i amb ' CUUUUuuuuuute ', amb la qual ha culminat un concert de més de dues hores i amb magnificència davant un públic embruixat i satisfet que l'ovacionava i la immortalitzava amb les càmeres dels seus telèfons.

Després de la seva doble cita a la capital catalana, l'estrella seguirà la gira, que compta amb un equip tècnic d'un centenar de persones que l'acompanyen pels 16 països del tour, que va començar el 6 de juliol passat a Almeria i del qual s'acomiadarà el 18 de desembre a París .