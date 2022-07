Com es pot sol·licitar el Bo Cultural Jove? | @ep

Ja han passat diverses setmanes des que el Ministeri de Cultura d'Espanya va fer oficial la implementació d'un Bo Cultura Jove que va destinat per a tots aquells joves de 18 anys i que té com a objectiu invertir-lo precisament en cultura.

Aquesta ajuda, de 210 milions d'euros , creada pel Ministeri de Cultura , té la doble funció d'incentivar el consum cultural per part de persones que encara no tenen poder adquisitiu i donar suport a les indústries culturals.

En què es poden gastar els 400 euros?

200 euros per a arts en viu, patrimoni cultural i arts audiovisuals. Alguns exemples: comprar l´entrada d´un concert o festival, anar al cinema, assistir a una obra de teatre o visitar el Museu del Prado, un jardí botànic o un zoològic. 100 euros per a productes culturals en suport físic. Alguns exemples: aconseguir el disc d'aquest grup que t'agrada tant, fer-te amb un videojoc (només si compres la caixa i el disc, no és vàlid per als serveis de venda digital) o comprar-te el Blu-ray de la teva pel·lícula preferida. 100 euros per a consum en línia o digital. Alguns exemples: pagar el compte de Spotify , fer-te un de Filmin O subscriure't a Podimo.

Quines són les empreses adherides?

Es tracta d'empreses i entitats culturals que tinguin la seva direcció fiscal a Espanya , per la qual cosa Amazon , per exemple, quedaria descartada. Les empreses es poden adherir fins al 30 de setembre del 2023, per la qual cosa la llista anirà creixent.

A més, el Ministeri ha anunciat que està treballant en vendes especials exclusives per als posseïdors del Bono .

Quins requisits es necessiten per sol·licitar el meu Bo Cultural Jove?

Com caldrà identificar-se, el més important és anar aconseguint el teu certificat digital emès per la FNMT ( sol·licita-ho aquí ) o Cl@ve ( sol·licita-la aquí ), si no ho tens ja.

I com funciona?

Després de sol·licitar l'ajuda a la web i app oficial, amb la confirmació d'acceptació us donaran accés a una targeta virtual prepagament (identificada amb el vostre nom i un número) que es gestionarà amb una app al mòbil, però també estarà disponible en format físic si algú ho requereix.

Quant de temps hi ha per gastar-ho?

12 mesos des que et sigui concedit el bo. Per si de cas i per no perdre els diners, posa't una alerta. Recorda que el termini per fer la sol·licitud del Bo Cultural Jove , si has nascut l'any 2004, és del 25 de juliol al 15 d'octubre.