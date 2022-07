Berta Riaza , la gran actriu teatral, ha mort als 94 anys. Amb 14 anys va ingressar a l' Escola superior d'Art Dramàtic , estudiant amb Carmen Seco . Ja el 1947 va actuar com a meritòria a Lara amb una companyia que dirigia Pepe Franco i es deia Nous artistes . En aquesta formació va treballar per primera vegada amb Ricardo Lucia amb qui, anys més tard, va establir companyia pròpia que va gaudir de gran prestigi. Amb ella va interpretar aquest any “X=2”. A propòsit d'aquesta estrena va escriure Marqueríe a ABC (19-8-1947).

La seva consagració fulgurant es va produir el 1957 amb El diario de Ana Frank , estrenat per Tamayo a l'Espanyol . Immediatament va arribar la televisió a Espanya i es va haver de nodrir dels actors teatrals per als seus primers programes. Després va actuar al millor teatre de la segona meitat del segle XX: L'Orestiada (1959); Numància (1961); El zoo de vidre (1961); Tots eren els meus fills (1963); Mare Coratge (1966); Les tres germanes (1973) … El 1963 va presentar companyia pròpia al costat de Ricardo Lucia , debutant amb Els melindres de Belisa al desaparegut teatre Recoletos. Actors com els esmentats Carbonell i Vico , directors com Luis Escobar o Tamayo van contribuir al seu creixement artístic

Els últims vint anys de la seva carrera va estar profundament lligada al director Miguel Narros , amb qui ja havia coincidit el 1967 fent El rey Lear . Més tard, en 1979, va interpretar a les seves ordres Retrato de dama amb gosset . Narros li va muntar una impressionant Macbeth al teatre Espanyol l' any 1980 . Berta va tornar a brillar com la gran tràgica del teatre a Espanya . Però és que aquestes dècades l'actriu va treballar amb els grans defensors del Mètode: William Layton i José Carlos Plaza. Amb el primer va fer un històric Tío Vania , en els primers passos d'una aventura fallida, el Teatre Estable Castellà. Amb Plaza va fer tres muntatges per al record: Les bicicletes són per a l'estiu (1982); La casa de Bernarda Alba (1984) i la monumental Comèdies bàrbares (1991).